Presença de Jerônimo na Feira fortalece campanha de Zé Neto

A presença de Jerônimo hoje na Feira, cumprindo uma extensa agenda que culmina com homenagens na Câmara de Vereadores, é um indicativo de que o governador da Bahia prioriza as eleições no segundo maior colégio eleitoral do estado e fortalece a candidatura a Prefeito do deputado Zé Neto, recém licenciado do mandato para se dedicar totalmente a campanha.

Com Jerônimo na cidade e Zé Neto licenciado, a campanha começa, de fato, hoje, mesmo que ainda não tenha havido convenção ou escolhido o ou a Vice para a chapa majoritária.

Jerônimo inaugura a Escola Ana Angélica Vergne de Moraes, no antigo Derva, uma homenagem a uma professora, colega do governador, da Universidade Estadual de Feira, falecida há pouco mais de dois anos. À tarde, a partir das 14 horas, recebe as honrarias da Câmara – medalha e título de cidadania