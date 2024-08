Rádio Ministério Público da Bahia lança programa semanal sobre a eleição em outubro

A Rádio Ministerio Público da Bahia, que completa seis anos nesta terça-feira, 6, lançou um programa especial – ‘MP nas eleições – Garantindo a integridade da democracia’. Até o dia 7 de outubro, todas as segundas-feiras, o Núcleo de Apoio às Promotorias de Justiça Eleitorais do MP, por meio das redes sociais desta instituição, dará detalhes acerca das vedações eleitorais.

Além de orientar a população, o programa visa estimular o voto consciente e divulgar o que é permitido e vedado, para que tanto a população quanto os candidatos possam denunciar as irregularidades.

A Rádio MP da Bahia divulga informações sobre a atuação do MP estadual, por meio de notícias veiculadas pelas cerca de 200 rádios filiadas do Grupo Radioweb, da qual a Rádio MP da Bahia faz parte. Conta com uma cobertura jornalística diária, com assuntos relacionados à Instituição, boletins veiculados no portal da Rádio e distribuídos também para os veículos do interior do estado e em outros municípios do país. Além disso, são realizadas entradas diárias ao vivo para atender os pedidos de músicas dos ouvintes.

Nesses seis anos, além da cobertura jornalística e de entrevistas individuais e coletivas com promotores e promotoras de Justiça, também foram produzidos pela Rádio, em conjunto com o setor de publicidade do MP, diversos spots e vídeos da Instituição.