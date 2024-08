Campeonato Baiano de Ciclismo Mountain Bike acontece neste fim de semana, em Camaçari

Neste sábado (10) a partir das 10h, acontece a Etapa Única do Campeonato Baiano de Ciclismo Mountain Bike de XCO em um percurso montado na Fazenda Martinelli, na Estrada do Coco, em Camaçari. Com a organização da Federação Baiana de Ciclismo (FBC), em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o campeonato define o campeão baiano de ciclismo MTB na variação XCO em 2024.

O torneio de XCO – modalidade olímpica, disputada pelo baiano Ulan Galinski, que representou o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e recém campeão brasileiro -, contempla um percurso de 5 km para todos os competidores. A diferença é a quantidade de volta por categoria. Ao todo, serão 24 categorias, com ciclistas de todos os cantos do estado.

“Este campeonato é, com toda certeza, o mais importante de toda a Bahia, pois é um campeonato com etapa única e define o campeão baiano. É muito importante esse suporte que o Governo do Estado da Bahia, por meio da Sudesb nos oferece, porque só somos capazes de realizar eventos dessa magnitude, graças ao apoio deles”, expressa Oscar Schmidt, presidente da FBC, que possui demais etapas do ciclismo MTB e BMX com apoio da autarquia estadual no ano.