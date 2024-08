Centro de Convenções da Feira deve estar pronto em novembro, garante o governador

As obras de conclusão e requalificação do Centro de Convenções e Teatro de Feira de Santana foram visitadas , ontem, pelo governador Jerônimo Rodrigues. Localizadas no bairro São João, elas estão com 60% do projeto executado e previsão de término para novembro de 2024. O investimento estadual é de R$ 56,3 milhões, abrangendo duas edificações, com destaque para as fachadas de vidro e alumínio. O Centro de Convenções contará com 2.350 m² de área coberta para eventos, com capacidade para 1.600 pessoas, enquanto o Teatro terá 4.213 m² de área construída, incluindo uma plateia com 639 lugares e diversas salas multiuso.

Jerônimo destacou a importância do ritmo de trabalho nas obras, onde atualmente “160 trabalhadores estão empregados, todos com carteira assinada, para entregar a obra até novembro deste ano”. Ele mencionou a alegria e o comprometimento dos operários, com quem parou para conversar, enfatizando que o projeto está avançando conforme o cronograma, com ajustes sendo feitos para melhorar o acesso e a funcionalidade do espaço.

O governador reforçou ainda o compromisso de gerar mais empregos na região, mencionando a intenção de atrair eventos culturais e educacionais para o novo Centro de Convenções assim que estiver pronto. “Eu já pedi ao secretário [da Cultura] Bruno que inicie a programação cultural, com o objetivo de integrar a comunidade local, incluindo os distritos rurais, e fortalecer a economia de Feira de Santana por meio do turismo e da realização de eventos de grande porte”.