III Encontro de Mulheres Advogadas do Interior acontece dia 29 na sede da OAB Feira

Em alusão ao gosto lilás e aos 18 anos da Lei Maria da Penha, a OAB Subseção Feira de Santana, através da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e das Advogadas realizará o III Encontro de mulheres advogadas do interior: dialogando com o Agosto Lilás. O evento acontecerá no dia 29 deste mês, das 17h às 22h, no auditório da sede da OAB Subseção Feira de Santana.

O evento será dividido em três partes, contemplando a parte teórica e prática da Lei 11.340/06. Haverá uma oficina sobre a atuação da advocacia e do Ministério Público em referência ao atendimento às mulheres e sua proteção, a ser ministrada pela advogada Fernanda Barbosa e pela promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Nayara Barreto.

Em seguida, o painel será dedicado à atuação da Defensoria Pública e da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Município de Feira de Santana no suporte às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com as palestrantes Kamile Alves, Defensora Pública DPE/BA, e Josailma Ferreira, Chefe de Divisão de Promoção dos Direitos das Mulheres da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.

A mediação será realizada pela advogada e membra da Comissão, Laura Nogueira. Para finalizar o evento, será abordada no último painel a análise das medidas protetivas deferidas, descumprimento e a (im)previsibilidade do feminicídio, que contará com a participação da Tenente Monica Pedreira, da Ronda Maria da Penha, e da delegada titular da DEAM, Clécia Vasconcelos, bem como terá a mediação da advogada e membra da Comissão, Jéssica Grisi.

O objetivo é discutir esse tema tão necessário, sensível e que afeta diariamente muitas meninas e mulheres. A OAB Feira está localizada na Rua Coronel Álvaro Simões, 74, Centro, próximo ao Fórum Filinto Bastos. O evento será aberto ao público, com carga horária de 5h, e as vagas são limitadas. Interessadas podem se inscrever através do Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/iii-encontro-de-mulheres-advogadas-do-interior-dialogando-com-o-agosto-lilas/2585135