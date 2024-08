Prefeitura de Conceição do Jacuípe faz concurso: salários de até 14 mil reais

O concurso público da prefeitura de Conceição do Jacuípe está oferecendo 1.142 vagas, com oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, incluindo fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições já foram iniciadas e deverão ser encerradas no dia 7 de setembro.Os salários variam entre R$ 1.412,00 até R$ 14 mil, no caso de médico com carga horária de 40 horas. O concurso vai contemplar todas as áreas da administração municipal.

As inscrições para o concurso devem ser realizadas exclusivamente na forma online, pelo site ISBA Seleção. O candidato deve ter atenção na leitura do edital, preenchendo todo o formulário eletrônico, sendo necessário a impressão e o pagamento do boleto bancário.

De acordo com o edital, as taxas de inscrição são diferenciadas de acordo com o nível de escolaridade do cargo escolhido: R$ 65,00 para Nível Fundamental, R$ 80,00 para Nível Médio e Técnico, e R$ 115,00 para Nível Superior. O pagamento deve ser efetuado até o dia 09 de setembro de 2024.

ISENÇÃO – O concurso também oferece isenção da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem em determinadas condições sociais, como inscritos no CadÚnico, desempregados, ou membros de famílias de baixa renda. Os pedidos de isenção devem ser feitos entre os dias 09 e 11 de agosto de 2024, através do mesmo site utilizado para as inscrições. É necessário anexar documentos comprobatórios, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, e uma autodeclaração de baixa renda.

O edital também estabelece regras para a prova objetiva, que será a primeira etapa do concurso, agendada para o dia 22 de setembro. A recomendação é que os candidatos fiquem atentos às próximas etapas, que incluirão a divulgação dos locais de prova e dos prazos para eventuais recursos.

A Prefeitura de Conceição do Jacuípe reforça a importância da transparência e da responsabilidade no processo de inscrição. Todos os dados fornecidos pelo candidato são de sua inteira responsabilidade, e qualquer tentativa de fraude ou erro pode resultar na exclusão do concurso. Além disso, é fundamental que o pagamento da taxa de inscrição seja realizado corretamente, seguindo as orientações do edital.