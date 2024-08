Geruza Guedes é a artista da semana no Selo Educadora Independente

O Selo Educadora Independente promove ‘Candeeiro Encantado’, o primeiro álbum solo da cantora e compositora Geruza Guedes, de Feira de Santana. A iniciativa divulga lançamentos de álbuns e EPs através da Rádio Educadora FM, da TVE e das redes sociais das emissoras públicas.

Filha e neta de músicos, Geruza traz a cultura popular do sertão nordestino em sua poética rica de influências cantingueiras e rurais, com baião, xote, xaxado e chula marcando o estilo de suas canções. O álbum tem Jefinho Dias no acordeon, Marco Fahel no contrabaixo, Jaime Bocão na bateria, Capitão Curisco no Pífano, Daniel da Quixabeira na percussão e no violão, Shalom Adonai na viola, pandeiros, zabumba, triângulo, caxixi, cuia e backing vocal, Damares Teçá no backing vocal, e Val Rios e Shalom Adonai nos arranjos, mixagem e masterização. A arte da capa é do artista plástico Antônio Carneiro.

O álbum ‘Candeeiro Encantado’ foi lançado no São João da Bahia, no Pelourinho, e é composto por nove faixas. ‘Umburanas & Baraúnas’ é um samba rural com viola caipira, sanfona, zabumba, triângulo e muito pandeiro composto por Mestre Bule Bule e Shalom Adonai. A canção ‘Baticum’ é um samba corrido composto pelo pernambucano Paulo Debétio, e ‘Dez Poemas diferentes’ e um xote do poeta pernambucano Marron Brasileiro. O forró sambado ‘Cactácea da Caatinga’ tem composição de Téo Guedes e Eliudis Coutinho, enquanto ‘Toró de Alegria’ é do poeta cearense Xico Bizerra. ‘Cheguei para brilhar’ é um rastapé de chegança de autoria da própria Geruza Guedes que homenageia os principais símbolos juninos. ‘Chave dos segredos’ é composta pelo permambucano Timbaúba Albuquerque em ritmo de rastapé, enquanto ‘Oferendar’ é um xote dos compositores Xico Bizerra e Flávio Leandro. E a canção ‘Amor de Raiz’, do compositor baiano Pedro Sampaio, desfecha a obra.

A promoção do trabalho de Geruza Guedes acontece de 19 a 24 de agosto, durante toda a programação da rádio, na TVE e nas redes sociais. Na terça-feira (20), às 12h, o grupo participa de entrevista nos programas Multicultura e TVE Revista.

A seleção para o Selo Educadora Independente ocorre a cada mês e as inscrições estão abertas durante todo o ano. Os selecionados recebem uma premiação no valor de R$ 5 mil. Mais informações em www.educadorafm.ba.gov.br