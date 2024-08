Colégio Indígena de Rodelas tem o melhor resultado do Ideb na Bahia

O Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, situado na Aldeia Mãe do Povo Tuxá, no município de Rodelas (BA), se destacou entre as melhores escolas públicas do Brasil na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). No resultado divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), a unidade obteve o melhor desempenho entre as escolas indígenas de Ensino Médio do país, com a nota 5,3. O colégio estadual, que oferta todas as etapas da Educação Básica, também apresentou um ótimo desempenho tanto nas séries iniciais (nota 5,4) como nas séries finais (nota 6,3) do Ensino Fundamental.

O Ideb avalia os estudantes utilizando a taxa de aprovação das escolas e os resultados são avaliados através do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de Matemática e Português, aplicadas nas turmas de 5°e 9° ano do Ensino Fundamental e 3° ano do Ensino Médio.

A secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, comentou o bom resultado.“A Bahia vem se destacando pelo trabalho realizado na Educação Índigena. Esta é uma prioridade do governador Jerônimo Rodrigues, que tem investido para o fortalecimento do Magistério Indígena e garantido que os povos tradicionais possam ter as melhores oportunidades, sem saírem das suas próprias comunidades”.