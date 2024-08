Tarifa Zero na Feira é possível ? O debate é nesta quarta-feira, na Câmara de Vereadores

No fim de 2023, a Folha de S.Paulo divulgou, por meio de dados do pesquisador da USP, Daniel Santini, que já haviam 85 cidades brasileiras com passe livre. Atualmente, de acordo com recente relatório técnico (“Tarifa Zero nas Cidades Brasileiras”) publicado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) são 128 cidades no país com algum tipo de tarifa zero, sendo que em 108 a prática é universal (gratuidade em todas as linhas, todos os dias). Um debate sobre a possibilidade do passe livre ser implantado também na Feira de Santana acontece nesta quarta-feira,21, em sessão especial na Câmara de Vereadores, por iniciativa do vereador Jhonatas Monteiro (PSOL).

O estado de São Paulo é que possui o maior número de municípios com passe livre, com 25 municípios aderidos à prática. O índice é seguido por Minas Gerais (23), Paraná (10) e Rio de Janeiro (9). Ainda de acordo com a Folha de S.Paulo, as cidades que possuem maior população e que adotaram a tarifa zero são:

Caucaia (CE), que possui 355 mil habitantes;Maricá (RJ) com 197 mil;Ibirité (MG) 170 mil;São Caetano do Sul (SP) 165 mil;Paranaguá (PR) 145 mil;e Balneário Camboriú (SC) 139 mil.

Para a audiência desta quarta na Câmara, foram convidadas pessoas envolvidas com o tema, como o professor e economista Antônio Rosevaldo, além do secretário municipal de Mobilidade, ex-deputado Sérgio Carneiro.