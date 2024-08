Três projetos da Feira participam de Mostra de Culturas no Ceará

Três projetos artísticos de Feira de Santana estarão presentes na 25ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas que acontece no estado do Ceará, em três cidades – Juazeiro do Norte, Crato e Iguatu – de amanhã (22) a domingo (25).

São eles: o documentário Bié dos 8 Baixos, dirigido por Eduarda Canto e Uyatã Rayra, que será exibido no Espaço Cultural Cantina Zé Ferreira, em Juazeiro do Norte na sexta-feira, dia 23 de agosto; o grupo Africania – capitaneado por Bel da Bonita, Daniel da Quixabeira e Cid Fiuza – se apresentará na unidade Sesc Juazeiro do Norte, também na sexta e as meninas da Fogo Pagô – Maiara Carmo, Letícia Peixinho e Laninha Lopes – realizarão seu show no Sesc Iguatu, dia 24 (sábado).

A Mostra Sesc Cariri de Cultura é um dos festivais mais importantes do Nordeste brasileiro. Realizado no sertão do Cariri no Ceará, a Mostra contará com apresentações de artes cênicas, música, audiovisual, literatura e artes visuais. Este ano, o lendário Ney Matogrosso será a atração principal, dia 24 de agosto, no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, na cidade do Crato.