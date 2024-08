“Cacimba de Palavras”, a riqueza dos falares do interior da Bahia

O livro “Cacimba de Palavras: Glossário Ilustrado“, uma obra que celebra a riqueza dos falares do interior da Bahia, será lançado na quarta-feira, 28, às 16 horas, no Museu Regional de Arte (MRA), no Cuca, como parte da programação do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS), que começa amanhã, terca-feira, 27

Fruto de uma pesquisa minuciosa realizada pelos autores Ronaldo Agrestino e Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas, a obra reúne um rico acervo de palavras e expressões populares, que constituem como regionalismos, contendo particularidades da língua que só a oralidade dispõe. Criadas pelo próprio Ronaldo Agrestino (@euagrestino) a obra reúne uma série de ilustrações vibrantes que dão vida às palavras dos mestres e mestras da tradição oral do interior da Bahia.

O “Cacimba de Palavras” é mais do que um simples dicionário. É um convite a explorar a cultura e a história da nossa região por meio de um repertório linguístico único. É um mergulho na alma do interior da Bahia, possibilitando uma redescoberta da riqueza de nossa linguagem, a valorização da tradição oral que atravessa gerações, por meio de narrativas tradicionais que revelam um mundo repleto de histórias, costumes e modos de vida, a celebração da memória e da identidade cultural do povo baiano.

O evento contará com a presença do autor, que compartilhará sua experiência e descobertas durante o processo de pesquisa e criação da obra. Será um momento de diálogo e troca dos saberes aprendidos, enriquecendo a programação do FLIFS e proporcionando ao público uma experiência cultural significativa.

Ronaldo Agrestino: Graduando de Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pesquisador-bolsista I.C (CNPq) pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Poéticas Orais (GEPPO/UEFS), cocriador do Movimento Poético Geração de 20, assistente cultural do Museu de Arte Contemporânea (MAC) e artista visual

Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas: Professora Titular do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Doutora em Educação (UFBA); Mestra em Estudo de Linguagens (UNEB); Especialista em Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Graduada em Letras Vernáculas (UEFS). Atua na área de Letras e Educação, com Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Práticas Educativas. Na pós-graduação, atua no PPGE (Mestrado em Educação) e PROGEL (Mestrado em Literatura). É membro do GEPLET (Grupo de Estudo e Pesquisa em Multiletramentos, Educação e Tecnologias) e do GEPPO (Grupo de Estudo e Pesquisa em Poéticas Orais).