Pressão do Sinjorba faz Prefeitura de Feira retificar edital de concurso

Após pressão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (SINJORBA), a Prefeitura de Feira de Santana retificou o edital do concurso público para o provimento de cargos efetivos do quadro do município. Conforme o a publicação do Diário Oficial Eletrônico, em edição deste sábado (24), a carga horária do cargo de jornalista passa a vigorar com 30 horas semanais.

Vale destacar que permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital 01/2024. O concurso público oferece 567 vagas e as inscrições seguem até às 23h do dia 2 de setembro, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC): www.ibfc.org.br. A data para realização da prova discursiva e objetiva é no dia 20 de outubro.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico, transmitir os dados pela internet e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os valores variam de R$ 65 para cargos de Nível Médio e Técnico, e R$ 75 para Nível Superior. A iniciativa visa suprir as necessidades da gestão municipal e garantir o pleno funcionamento dos serviços públicos.