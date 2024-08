Jerônimo vai ao Festival Literário e assiste o show da Quixabeira da Matinha e Maryzelia

O governador Jerônimo Rodrigues visitou estandes, passou na praça do Cordel, no palco da Flifinha e assistiu o show do grupo Quixabeira da Matinha e Maryzelia, no primeiro dia da 17ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs), nesta terça-feira (27), na Praça Padre Ovídio, no Centro da cidade.

Com o tema ‘Narrativas femininas, histórias para resistir’, a Flifs acontece até domingo (1º), na Praça Padre Ovídio, e em espaços itinerantes, como no Cuca, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), o Sesc Feira e escolas municipais e estaduais. A programação conta com lançamento de livros, contações de histórias, apresentações musicais, saraus, fanfarras e atividades infantis centradas em histórias de resistência femininas. A programação completa está no site www.flifsoficial.uefs.br

Foto: Romildo Alves, poeta.