Jerônimo: Zé Neto e Nazireu na Prefeitura vão melhorar os serviços públicos na Feira

Na visita ontem(27) na Feira, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu mais demonstrações do seu interesse e vínculos com eleição desse município. “Zé Neto (PT) e Sandro Narizeu na Prefeitura de Feira de Santana vão romper o isolamento regional da cidade e fortalecer as parcerias que visam melhorar os serviços públicos e a qualidade de vida dos feirenses”, explicou Jerônimo, em encontro com candidatos a prefeito de 17 cidades do Portal do Sertão.

“Para que Feira de Santana possa se integrar de maneira eficaz com seus vizinhos e beneficiar-se das parcerias regionais, com nosso governo e do presidente Lula, é fundamental que a cidade tenha um prefeito e um vice-prefeito comprometidos com essa visão de unidade. Zé Neto e Sandro Narizeu são os candidatos ideais para liderar essa transformação e construir esse novo futuro“,

O governador alterou pessoalmente a agenda preparada pelo Gabinete e à noite foi visitar o Festival Literário da cidade, o Flifs onde assistiu ao show da Quixabeira da Matinha e a cantora sambista Maryzelia. O Flifs é coordenada pela Universidade Estadual de Feira de Santana(UEFS) onde Jerônimo é professor, licenciado.

Foto: ASCOM/Zé Neto