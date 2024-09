Quem são os procuradores candidatos a uma vaga de Desembargador no TJBa

O Ministério Público do Estado da Bahia divulgou hoje, dia 4, a lista sêxtupla dos candidatos que concorrerão à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), reservada constitucionalmente à Instituição.

A lista é composta pelos procuradores de Justiça Regina Maria da Silva Carrilho, Márcia Regina dos Santos Virgens, Adriani Vasconcelos Pazelli, Ricardo Regis Dourado, Nivaldo dos Santos Aquino, que tiveram 11 votos cada um, e Paulo Gomes Júnior, que teve dez votos. Eles foram eleitos ontem, dia 3, durante sessão do Conselho Superior do MP baiano. Os nomes serão encaminhados ao TJBA, que formará uma lista tríplice, a qual, depois, será enviada ao governador, a quem caberá escolher o novo desembargador do TJBA.

Sobre os procuradores:

Regina Maria da Silva Carrilho entrou no MPBA no dia 9 de março de 1983, na Promotoria de Justiça de Uauá, e tomou posse como procuradora de Justiça no dia 28 de agosto de 1998, na Procuradoria de Justiça Cível.

Márcia Regina dos Santos Virgens entrou no MPBA no dia 30 de abril de 1991, na Promotoria de Justiça de Terra Nova, e tomou posse como procuradora de Justiça no dia 16 de dezembro de 2013, na Procuradoria de Justiça Cível.

Adriani Vasconcelos Pazelli entrou no MPBA no dia 30 de abril de 1991, na Promotoria de Justiça de Santa Teresinha, e tomou posse como procurador de Justiça no dia 28 de abril de 2014, na Procuradoria de Justiça Criminal.

Ricardo Regis Dourado entrou no MPBA no dia 30 de abril de 1991, na Promotoria de Justiça de Gentio do Ouro, e tomou posse como procurador de Justiça no dia 24 de setembro de 2014, na Procuradoria de Justiça Cível.

Nivaldo dos Santos Aquino entrou no MPBA no dia 30 de abril de 1991, na Promotoria de Justiça de Ibirapitanga, e tomou posse como procurador de Justiça no dia 8 de junho de 2015, na Procuradoria de Justiça Cível.

lPaulo Gomes Júnior entrou no MPBA no dia 1º de junho de 1992, na 1ª Promotoria de Justiça de Itanhém, e tomou posse como procurador de Justiça no dia 18 de dezembro de 2018, na Procuradoria de Justiça Cível.