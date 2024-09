Inaugurada em 7 de setembro de 1948, a Rádio Sociedade de Feira, pioneira do interior, cresceu e fez a cidade crescer. No mês em que Feira de Santana comemora 191 anos de independência político-administrativa, emancipada do município de Cachoeira no dia 18 de setembro de 1833, há muito mais o que comemorar.

Antes disso, festeja-se no dia 7 de setembro a data magna do país com o desfile cívico-militar da Independência e, no mesmo dia, os 76 anos de inauguração da Rádio Sociedade de Feira de Santana, primeira do interior do estado da Bahia que, até então só contava com duas emissoras: Rádio Sociedade da Bahia e Rádio Excelsior da Bahia, ambas em Salvador.

Assim, pode-se dizer que nessa data ocorreu a maior conquista da região ao ter uma emissora de radiodifusão, o que significava independência nas comunicações. Nascida do idealismo de Pedro Matos, gráfico, poeta, alfaiate, político, visionário, a emissora era inaugurada com sede no Edifício Capirunga, confluência da rua Monsenhor Tertuliano Carneiro com a praça Eduardo Fróes da Mota e o transmissor na atual rua Aloísio Resende, Queimadinha.

Gabriel Castilho, promotor público e locutor, oriundo da Rádio Sociedade de Salvador e o feirense Dourival Oliveira, foram ouvidos pelos poucos que já dispunham de um receptor de rádio, marcando para sempre o início da rica história que iria se formar daí em diante, uma vez que até aquele momento a cidade só contava com serviços de alto falantes como A Voz do Sertão e o precursor do sistema, existente na Casa das Louças, instalado pelo empresário Hermógenes Santana.

A emissora feirense começou com um transmissor de 250 watts, funcionando na faixa de 950 metros a partir de 21h30. Houve mudanças de sede e uma natural evolução até que em 1951 a emissora foi adquirida pela Ordem dos Frades Capuchinhos, tendo como primeiro diretor frei Hermenegildo de Castorano. Houve o aumento de potência para 1kHz. Todavia foi na administração do também italiano frei Aureliano de Grottamare que a emissora deu um verdadeiro salto.

Com o escritório central funcionando no edifício Café São Paulo, na praça da Bandeira, e os estúdios na rua Desembargador Filinto Bastos (Rua de Aurora), antiga sede do Cine Plaza, em 1965 a emissora ganhou modernas instalações onde até hoje funciona, sendo feita a inauguração em 1966. A obra incomparável na época – o Palácio do Rádio na Bahia – foi resultado do dinamismo incomum de frei Aureliano de Grottamare.

Em 9 de março de 1969 era inaugurado o transmissor de ondas Média e Curta de 10 kHz e determinando um novo tempo na radiodifusão da Bahia. Muito se passou, várias outras estações surgiram e constantes mudanças de ordem técnica se sucederam. Hoje a emissora opera em Frequência Modulada (FM), com programação bem diversa da original, o que é absolutamente natural devido à escalada do tempo, mas jamais poderá ser esvaecida a sua importância na formação e desenvolvimento incomum de Feira de Santana.

Fotos: Arquivo/Zadir