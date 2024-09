Colbert parte para o ataque: “Zé Neto, em Brasília, tem votos favoráveis a criminosos”

O tema da Segurança Pública em Feira de Santana é sempre abordado pelo prefeito Colbert Filho (MDB), sempre como uma crítica à atuação do governo do estado no Municipio. Mas dessa vez o Prefeito, além de apontar defeitos na gestão da força policial no Município (inclusive comparando a quantidade de Batalhões existentes apenas na orla de Salvador com os quatro da Feira) ele esquentou as críticas com um ataque direto ao candidato a prefeito apoiado pelo Governo Jerônimo, o deputado Zé Neto. No meio de suas falas sobre a violência e assassinatos que crescem Feira, Colbert soltou essa: “Zé Neto, em Brasília, tem votos favoráveis a criminosos”. E deu um “exemplo”: “ele votou contra o endurecimento de penas para as pessoas que praticam atos criminosos” acrescentando o voto contra de Zé Neto ao projeto que extinguia as “saidinhas” dos presos.

O vídeo de Colbert acontece após a campanha de Zé Ronaldo ter perdido na Justiça o pedido para excluir do horário eleitoral a propaganda de Zé Neto que liga Colbert a Zé Ronaldo com o meme da “Panela que Já deu” que também virou hit com Igor Kannário.