Divaldo Franco participará da 46ª Semana Espírita de Feira de Santana

Com presença de grandes oradores e personalidades conhecidas nacionalmente, a exemplo do feirense Divaldo Franco, será realizada este mês a 46ª Semana Espírita de Feira de Santana. O evento, organizado pelo Conselho Regional Espírita, abordará o tema “O ser e a transição planetária”. A programação acontece no período de 14 a 22 de setembro, no Ginásio de Esportes do Colégio Castro Alves. Um dos objetivos da iniciativa é “propor ao ser humano novas possibilidades evolutivas”, conforme destacou o coordenador do Conselho, Marcos Machado, durante uso da Tribuna Livre da Câmara, nesta terça-feira (10).

Na agenda, uma diversidade de temas, que inclui desde “Transtornos psiquiátricos e obsessivos na contemporaneidade (abordagem de Leonardo Machado); “Câncer e as emoções: uma visão médico-espírita (com Kátia Marabuco)” e “Construção de relações afetivas saudáveis (Ana Tereza Casmamie)”, dentre outros. Para Marcos Machado, estas são algumas demandas sobre as quais as pessoas precisam parar e pensar. “Vivemos em um mundo de grandes tribulações no campo da ética e saúde. Diante disto, é necessário fazer a conexão da ciência com a espiritualidade, como bem nos trouxe e propôs Alan Kardec”, disse, convidando os vereadores e a sociedade local para participar do evento.

Destacado pelo coordenador do Conselho Regional Espírita, o feirense Divaldo Pereira Franco, estará presente no dia 18 com a palestra “O essencial”. O líder religioso, ressaltou Marcos Machado, tem levado o pensamento espírita a vários lugares do mundo. Possui título de Doutor Honoris Causa pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é respeitado em diversos países. “Neste tempo em que estamos vivendo este momento de transição, buscando uma vida melhor e as possibilidades de se viver em paz, Divaldo é um feirense que nossa cidade precisa conhecer melhor”, observou.

Dividindo espaço na Tribuna Livre, Adriana Fialho, integrante da organização da Semana Espírita, destacou que duas outras personalidades espíritas serão homenageadas: Chico Xavier e Paulo de Tarso. A vida de Chico, por exemplo, será cantada e contada em show de Plínio Oliveira. Já no domingo acontecerá a Iª Feira do Livro Espírita (FELITE), voltada para o público infanto-juvenil e adulto. Ela ressaltou que o evento é aberto a toda a comunidade, até porque aborda temáticas com as quais 2/3 da população mundial se identifica. “Somos quase 8 bilhões de pessoas e a maioria acredita na existência da alma. Portanto, convido todos a estarem conosco neste momento de vibração, confraternização e oração em prol da nossa cidade”, afirmou.