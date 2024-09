Setembro Verde: Campeonato de Futebol para Surdos acontece em Salvador

Em Salvador, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, acontece o Campeonato Brasileiro de Futebol para Surdos 2024. O torneio nacional foi aberto, na manhã do sábado (14), com jogos também no Centro de Treinamento (CT) do Vitória, em Canabrava, e a presença de seis equipes do país. Em Pituaçu , ocorreu o duelo dos atletas dos jogos do grupo A, com as partidas entre Bahia x Rio de Janeiro e Bahia x Minas Gerais. Já o grupo B teve o Maranhão, Goiás e o Distrito Federal, jogando no CT do Vitória.

O torneio reúne 126 surdoatletas de seis federações na categoria masculina, além de mais 20 membros de comissão técnica e da diretoria da CBDS. Além da estrutura, hospedagem e alimentação fornecidas aos participantes pela Sudesb, o profissional de Educação física e professor de Libras, além de atleta da federação da Bahia, Bruno Pedra, traduziu a sua emoção em estar participando do campeonato, através da intérprete de Libras, Ediane Mendes: “o esporte é muito importante para a comunidade surda. Nós tivemos muitas dificuldades, muitas barreiras”

Como parte das comemorações ao Setembro Verde, mês dedicado à luta das pessoas com deficiência, o evento é organizado pela Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA), em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e a Federação Baiana de Desportos dos Surdos (FBDS), com a chancela da Confederação Brasileira de Desportos para Surdos (CBDS).

Na Bahia, o Setembro Verde foi instituído pelo governador Jerônimo Rodrigues, através da Lei nº 14.560/23, para dar visibilidade à pauta e propor a reflexão, nos diversos setores da sociedade, sobre as ações efetivas para promover inclusão, cidadania, respeito e oportunidades para as pessoas com deficiência.