Colbert entrega reforma do Ginásio de Esportes Joselito Amorim

A Prefeitura de Feira de Santana entregou à comunidade o Ginásio de Esportes Joselito Amorim completamente revitalizado neste sábado (14). O ato contou com a presença do prefeito Colbert Martins Filho, de secretários municipais e representantes do esporte. O investimento foi em torno de R$ 1 milhão. O Ginásio Municipal ‘Joselito Amorim’ é uma dos mais antigos equipamentos públicos de Feira de Santana. Foi criado através da lei municipal de nº 325, de 26 de abril de 1961, mas só começou a funcionar no dia 17 de abril de 1963, inaugurado pelo então prefeito Francisco Pinto. A construção da antiga quadra de esportes foi feita na gestado de Colbert Martins, pai

Entre as principais melhorias, destacam-se a recuperação do telhado e arquibancada, a troca do piso da quadra, a renovação do sistema hidráulico e sanitário – com instalação de vaso sanitário, mictório e chuveiro – a pintura completa do ginásio e a modernização do sistema de iluminação e parte elétrica. Além disso, o local dispõe de modernos equipamentos de segurança com monitoramento por câmeras.

Colbert Martins Filho mencionou outros investimentos em esporte, como a criação da Superintendência Municipal de Esportes e a recuperação de mais de 22 praças esportivas e campos de futebol, além da reforma do Ginásio Oyama Pinto.

“Estamos revitalizando diversos espaços, inclusive haverá um campo com grama artificial no bairro Queimadinha. Feira de Santana conta com vários espaços nas unidades escolares, e estamos adaptando os equipamentos municipais para garantir o acesso a todos”, ressaltou.

Durante o evento, o prefeito anunciou a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para transformar o estádio Joia da Princesa em uma arena multiuso poliesportiva. “Isso representará um grande avanço para o esporte em Feira de Santana. O estádio atualmente é utilizado por menos da metade do ano, e a proposta visa torná-lo autossustentável, reduzindo os custos de manutenção e oferecendo um espaço versátil para todos”, explicou.