Colbert aproveita data dos 191 anos da Feira e bota pra rodar a linha BRT-2 com 20,5km de extensão

A linha BRT-2 em Feira de Santana foi inaugurada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Colbert Filho como parte das comemorações pelos 191 anos de emancipação política do município. A nova operação de transporte público por Bus Rapid Transit (BRT) possui 20,5km e atende as avenidas Ayrton Senna, Iguatemi, João Durval Carneiro e parte da Getúlio Vargas.

Ao todo, 14 bairros da região Norte do município passam a integrar à mobilidade do Novo Centro. O sistema BRT-2 é composto por uma frota de 14 ônibus articulados BRT equipados com ar-condicionado, espaço para até dois cadeirantes e capacidade para transportar, diariamente, em uma só viagem, cerca de dois mil passageiros.

Também mais dois ônibus convencionais da Empresa São João com ar-condicionado (linhas 15-Jomafa/HGCA e 02-Shopping Boulevard via Terminal Sul) passam a integrar o corredor BRT-2 pelo modal FeiraMOB.

“A nossa prioridade é transportar o máximo de pessoas com total conforto e segurança, especialmente em horários de pico quando o fluxo de passageiros é maior por conta do trabalho ou da escola”, explica o prefeito Colbert Filho.

A nova operação oferta 274 viagens/dia através das seis estações BRT instaladas no percurso. Os bairros contemplados são: Mangabeira, Alto do Papagaio, Conceição I, II e III, Caseb, Centro, Ponto Central, Alto do Rosário, Conder, Cidade Nova, Parque Brasil, Agrovila e Jardim Europa.

“Estamos entregando 20,5 quilômetros da linha BRT-2 e mais 27 [km] que estão circulando na linha BRT-1 do Centro ao Jardim Brasil. Com isso alcançamos cerca de 50 quilômetros de extensão cobrindo os principais corredores e bairros da cidade com ônibus de excelente qualidade para o trabalhador e o estudante”, pontua o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro.

O titular da pasta ressalta que foram investidos para a implantação do sistema de mobilidade por BRT no município R$ 88.393.551,97, sendo 21,31% dos recursos em obras de drenagem, 32,48% na construção de túneis (trincheiras), 3,50% na elaboração e montagem do Centro de Controle Operacional (CCO), 11,48% no terminais de transbordo (Pampalona, Ayrton Senna e Nóide Cerqueira), 5,95% em novos abrigos e estações BRT e mais 25,28% na infraestrutura dos corredores Getúlio Vargas e João Durval Carneiro.

MOBILIDADE BRT – As tecnologias BRT de mobilidade urbana da Prefeitura de Feira, que atenderão a população, são oito ônibus articulados com 23 metros de comprimento e capacidade para 150 passageiros, mais um ônibus articulado de 18 metros (120 passageiros), um ônibus trucado BRT (100 passageiros) e mais dois ônibus padron Iveco BRT (90 passageiros).

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO – Atualmente o município possui uma frota de 150 ônibus que circulam por dia 30 mil quilômetros. O número expressivo de percurso percorrido corresponde a quase uma volta completa ao mundo, sendo de 40 mil/km.

As duas concessionárias, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro, realizam 2.500 viagens totalizando até 5 mil integrações de passageiros que utilizam mais de dois ônibus num intervalo de até duas horas.

Ainda, o Governo Municipal beneficia 312 mil pessoas que possuem direito à gratuidade no sistema de transporte público urbano – considerando a última média entre janeiro e agosto deste ano. Somente estudantes foram 181 mil utilizações do cartão eletrônico Via Feira com o benefício social da meia-passagem.