Jerônimo veio a Feira pela 31ª vez e fez caminhada com Zé Neto pelo centro da cidade

Segundo o jornalista Levi Vasconcelos (A Tarde) o governador Jerônimo Rodrigues veio hoje (quinta,19) a Feira pela 31ª vez desde que assumiu o governo, ano passado. Desta vez, de maneira direta, para pedir votos para eleger Zé Neto (PT) prefeito de Feira, em uma caminhada que começou no final da tarde, no largo da igreja Matriz e percorreu as principais ruas do centro comercial antigo da cidade. Tudo feito dentro do padrão de grandes caminhadas: um potente caminhão de som que puxava os jingles da campanha, com destaque para o que é cantado por Igor Kannário: “Já deu, já deu, esqueça essa panela”.

Quem estava na concentração, sentado na sombra dos oitis da praça da Matriz, aguardando a chegada de Jerônimo, foi o ex-presidente e fundador do PT em Feira, Albertino Carneiro, 90 anos. Foi cumprimentado por Gerinaldo Costa, outro “histórico” e atual presidente do partido. Gerinaldo foi um dos primeiros candidatos do PT a prefeito de Feira. (foto)

A caminhada contou com a presença de quase todos os candidatos(as) a vereador(a), muitos com uma “linha de frente” munida de camisas e bandeiras com número e nome. Deputados, secretários de estado, assessores e presidentes de partidos que apoiam a candidatura de Zé Neto também participaram do cortejo que aproveitou a hora em que os comerciários saiam ou estavam fechando as lojas.