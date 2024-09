Prefeitura moderniza site para facilitar acesso e lança página do Feira Conectada

A Prefeitura de Feira de Santana está implementando mudanças significativas no layout e na estrutura do site oficial (feiradesantana.ba.gov.br ), visando melhorar a experiência do usuário e facilitar o acesso às informações públicas ao cidadão. A iniciativa da Secretaria de Comunicação Social (Secom) marca as comemorações do aniversário de 191 anos de emancipação de Feira de Santana.

Inspirado em modelos de portais mais modernos, o novo site da Prefeitura promete ser mais intuitivo e acessível para os cidadãos. A nova interface traz em destaque as principais notícias e dispõe de uma seção com galeria com fotos em alta qualidade para uso da imprensa. Outra nova seção é a de podcast com as principais entrevistas, direcionando ao Spotify.

A inclusão de uma página exclusiva para o programa Feira Conectada, que oferece uma plataforma digital para solicitação de diversos serviços e informações da cidade está entre as novidades. Segundo a secretária de Comunicação Social, Renata Maia, a mudança é um passo importante para a modernização da comunicação pública em Feira de Santana.

“A ideia é tornar o site da Prefeitura mais amigável e fácil de navegar, oferecendo informações de forma mais acessível e organizada. Agora, além de um design mais moderno, temos a página do Feira Conectada integrada ao site, facilitando o acesso aos serviços digitais da Prefeitura“, explica Renata Maia.

A secretária reforça que o objetivo é aproximar o governo municipal dos cidadãos. “Queremos que a população tenha acesso rápido e fácil às informações que precisa, seja sobre saúde, educação ou serviços gerais. Essa nova estrutura vai permitir que o cidadão encontre o que procura em poucos cliques, sem complicação”, observa.

Ainda em homenagem ao Aniversário da Cidade, uma série de matérias especiais da Secom elaboradas pelo jornalista Zadir Marques Porto destaca personalidades que tiveram grandes contribuições, feirenses, além de órgãos e empresas que fazem parte da história do município. Os textos podem ser acessados no banner principal do site “Feira 191 anos”.

RECORDE DE ACESSOS – No mês de agosto o site da Prefeitura de Feira atingiu um novo recorde, com 312 mil acessos – uma média de 887 usuários por hora. A secretária de Comunicação Social, Renata Maia, considera que as melhorias que vem sendo implementadas desde 2020 refletem no crescimento dos acessos ao site.

“Todas as mudanças fazemos pensando em melhorar o fluxo do cidadão. Logo no início, em meados de 2020, a média era 59 mil acessos por mês, agora são mais de 300 mil”, pontuou.

Outro recorde apontado pela secretária é o de produção de matérias autorais e conteúdos informativos como um dos fatores para aumento dos acessos. Entre 2018 e 2023, o maior número foi atingido no ano passado com 2.658 textos publicados no site oficial. Em 2024, somente em agosto, foram 202 matérias.

