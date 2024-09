Aberto do Cuca que acontece na sexta-feira tem palco independente para artistas alternativos

O Centro Universitário de Cultura e Arte da UEFS realizará a edição de 2024 do Aberto das Artes no dia 27 (sexta-feira). Com uma programação que vai das das 9h às 22h, o Aberto engloba uma grande variedade de gêneros artísticos e este ano traz novidades, como um palco independente e uma sala de projeção imersiva. O evento tem entrada gratuita.

A entrada é gratuita e grupos escolares podem agendar visita ao CUCA no dia do Aberto através do e-mail cuca@uefs.br. A programação completa do evento pode ser acessada no site cuca.uefs.br ou na página do CUCA no Instagram

O Aberto, produzido anualmente no mês de setembro em comemoração ao aniversário do CUCA, reúne uma vasta programação, incluindo atividades nas áreas de literatura, dança, cinema, música, artes visuais, teatro, gastronomia, dentre outros. Todas essas atividades acontecem concomitantemente nos variados espaços do CUCA.

Este ano, além do teatro italiano e do teatro de arena, haverá mais um palco, o Palco Independente, que irá contemplar artistas do cenário alternativo da cidade. As apresentações de música também irão agitar o Palco Arena, com nomes do cenário local como Camutiê e Afro Lua Negra. O grupo de reggae Levante Negro, formado por estudantes e professores do curso de Licenciatura em Música da UEFS, abrirá o evento. Já o encerramento ficará por conta da banda Roça Sound.

Outra novidade será a presença de uma sala de projeção imersiva no Museu Regional de Arte (MRA), que também será o espaço da exposição “Cores de Feira”. Já na Galeria de Arte Carlo Barbosa, a exposição “Memórias do Chão que Piso” do artista Alaído estará aberta para visitação. Haverá ainda uma diversidade de pequenas mostras de fotografia, pintura, desenho, artesanato, literatura e audiovisual, stands de venda de artesanato na área verde do CUCA e oficinas de cerâmica, bordado em madeira, macramê, pintura e mosaico em diferentes espaços do evento.

O Aberto contará com programação de teatro no Teatro Universitário durante todo o dia e diferentes estilos de dança serão apresentados no Palco Arena, como ballet, dança contemporânea, hip hop, dança tribal e dança do ventre. O evento ainda terá uma Praça de Alimentação, formada por participantes da Feira de Saberes e Sabores da UEFS e outras propostas gastronômicas.