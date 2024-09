Orquestra Sinfônica vai levar a música de concerto ao interior da Bahia

A Secretaria de Cultura (Secult-BA) assinou um novo contrato, na ordem de R$26 milhões, com a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) para a gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). O ato de assinatura aconteceu nesta quarta-feira (25), durante evento no Cine Teatro Solar Boa Vista, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), que já estava à frente da orquestra desde 2017, quando a OSBA começou a passar por mudanças, ganhou o edital para cuidar da orquestra pelos próximos 24 meses (dois anos), contando a partir de 1º de outubro de 2024. O objetivo agora é promover políticas públicas voltadas para a divulgação da música de concerto, com destaque para a interiorização das atividades da OSBA.

“Queremos que toda a riqueza artística e cultural da OSBA seja cada vez mais difundida por toda a Bahia, encantando e atraindo novos públicos. Mas, especialmente, desejamos que ela ofereça uma nova perspectiva de vida para os jovens de todo o estado”, destacou o secretário da cultura, Bruno Monteiro.

O Cine Teatro Solar Boa Vista servirá como a sede temporária da orquestra enquanto o TCA está em reforma. A cerimônia contou também com a presença do presidente e da vice-presidente da ATCA, Annibal Porto e Lúcia Magalhães, respectivamente, além de músicos da OSBA e representantes de várias entidades ligadas ao grupo.

“A permanência da ATCA é de grande importância, pois se trata de um projeto vencedor, com diversos desdobramentos, sendo o mais indicado para levar esse impacto artístico ao público. Sabemos que, sob a liderança de Carlos Prazeres, a orquestra teve um avanço significativo ao longo dos últimos dez anos. Ele conseguiu unir a música orquestral clássica com a música popular, algo que faz parte da essência do próprio maestro. Junto com a OSBA, ele aproximou o público e a sociedade baiana, promovendo reflexos positivos no estado como um todo”, destacou a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima.

Para o maestro Carlos Prazeres, a assinatura representa um incentivo crucial para a continuidade do funcionamento da orquestra, no qual os recursos contribuem para as políticas públicas voltadas à música de concerto: “Estamos muito felizes, porque essa continuidade reflete o verdadeiro sentido da OSBA: ser do povo e continuar do povo. Hoje, a OSBA é uma orquestra sinfônica que está abraçada e conectada com sua sociedade, e isso faz muita diferença. Estou aqui hoje com a alma lavada e o coração cheio de alegria para dizer que, sim, a OSBA continua sendo do povo e nossa”, completou.

Sobre a OSBA – Criada em 30 de setembro de 1982, a OSBA é um corpo artístico estável do TCA, principal equipamento cultural do Estado, que, por sua vez, é unidade administrativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entidade jurídica de direito público, vinculada à Secult-BA.

Desde 2011, conta com a regência e curadoria artística do maestro Carlos Prazeres. Já acompanhou grandes nomes da música clássica, como Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, Nelson Freire, Milla Edelman, Dominique Merlet e HélèneGrimaud e apresentou-se ao lado de grandes companhias como o Ballet Kirov, Ballet Bolshoi (Rússia) e Ballet da Cidade de Nova York. Também se apresentou com nomes importantes do cenário da música popular brasileira.