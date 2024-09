‘Caruru de Dona Chica do Pandeiro’ nesta sexta-feira pelo Circuito Feira EnCena

Começa nesta sexta (27) e vai até domingo (29) em Feira de Santana, a primeira edição do Circuito Cultural Feira EnCena. A programação acontece em escolas estaduais, praças, distritos, no Centro de Cultura Amélio Amorim e no Quilombo da Matinha dos Pretos onde acontece nesta sexta à noite o “Caruru de Dona Chica do Pandeiro”, com a apresentação do Grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha.

A ação é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (SecultBA), para valorizar e difundir a cultura local e sua diversidade de fazeres artístico-culturais, com uma programação onde mais de 40 atrações tomarão conta das ruas e distritos de Feira. Todas as atividades são gratuitas e prometem mobilizar e envolver toda a população feirense e da região.

Entre as apresentações musicais está confirmado o Arrastão de Kannário, no sábado (28), a partir das 16h, na Avenida Iguatemi, e o cantor Jau, que se apresentará no show SouJuvs, que também fará parte da programação do Feira EnCena, no domingo (29), no Centro de Cultura Amélio Amorim. Cordelistas, poetisas, cantores, grupos de dança, performances teatrais, mestres e mestras da cultura popular e rodas de samba também fazem parte da programação dos três dias de evento.

Confira a programação completa.desta sexta-feira:

CULTURA POPULAR NAS ESCOLAS/ Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães – (Rua Vasco Filho, 15 – Centro)

Ceep – Centro Estadual de Educação Profissional Áureo de Oliveira Filho – (Tv. Bruxelas, s/n – Centro)

CETIFS Aviário – Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana (Rua Olney Alberto São Paulo, 3146 – Aviário)

Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand – CIEAC (Rua Doutor, R. Arivaldo de Carvalho, s/n – Sobradinho)

CETIFS Tomba – Colégio Estadual de Tempo Integral Carolina Maria de Jesus (Av. Antônio Sérgio Carneiro, S/N – Tomba)

Colégio Estadual Professora Célia Andrade (Antigo Colégio Estadual General Sampaio) – Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n – 35º BI)

OFICINA DE GRAFFITE COM ARTISTAS LOCAIS

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim (Av. Pres. Dutra, 2222 – Centro)

14h às 15h: APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “BATA DO FEIJÃO” COM GRUPO DE DANÇA SOPROCOS Local: Foyer – Centro de Cultura Amélio Amorim

15h às 15h30: PERFORMANCE COM MESTRE ASA FILHO Foyer – Centro de Cultura Amélio Amorim

15h30 às 17h: ESPETÁCULO TEATRAL “A CARTOMANTE” GRUPO CONTO EM CENA Local: Sala principal do Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim

17h às 18h30: SAMBA NA PRAÇA – RODA DE SAMBA COM OZ PRETUS

Local: Praça Dona Pomba (Rua Augusto dos Anjos, 65 – Rua Nova)

19h às 20h30 SAMBA NA PRAÇA – RODA DE SAMBA COM MARYZÉLIA

Local: Praça Dona Pomba

19h às 23h CARURU DE DONA CHICA DO PANDEIRO

SHOW DO GRUPO DE SAMBA DE RODA QUIXABEIRA DA MATINHA

Local: Quilombo Matinha dos Pretos, Distrito da Matinha