Ipês floridos embelezam a paisagem urbana da Feira

As avenidas Getúlio Vargas, Maria Quitéria e a Noide Cerqueira ganharam um colorido especial com a chegada da primavera – a estação das cores, do brilho e da alegria. Os ipês nos canteiros centrais, nestas principais artérias de Feira de Santana, vão aos poucos florescendo e embelezando a paisagem urbana. Prevalecem nas tonalidades rosa e amarelo.

Na tranquilidade do amanhecer e, até mesmo na agitação do ir e vir ao longo do dia, é impossível não desviar o olhar para os ipês com seus troncos levemente retorcidos ou retos. Despertam ainda a atenção os tapetes que se formam no chão com as flores que caem – geralmente dentro de 15 dias a partir do início da floração.

Além do rosa e amarelo, os ipês podem ainda florir nas cores branco e roxo. Neste cenário encantador torna-se irresistível não fotografá-los e expor nas redes sociais.

Conforme o último inventário botânico elaborado pelo Departamento de Áreas Verdes, em 2018, Feira de Santana possuíia mais de mil ipês plantados, sendo a avenida Maria Quitéria o local de maior concentração com 324 unidades, enquanto que na avenida Getúlio Vargas são aproximadamente 250. Os demais estão distribuídos em outras avenidas, ruas e praças do município.

“O Ipê é utilizado na arborização urbana, principalmente, pelo seu efeito visual devido à beleza da sua floração”, destaca o diretor do órgão municipal, João Falcão. Essa árvore é encontrada do norte do Brasil até a Argentina. O seu nome é de origem Tupi, que significa árvore cascuda. É de porte mediano podendo alcançar até 35 metros.

“A floração segue uma sequência de cores. Os ipês roxos, depois os amarelos, os brancos e, por fim, o rosa”,pontua.

Foto: Renata Leite