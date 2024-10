Bule-Bule celebra a 63ª escola de tempo integral, entregue por Jerônimo a Antônio Cardoso

A semana começou com boas notícias para os moradores da cidade de Antônio Cardoso, a 30 km de Feira de Santana, no território Portal do Sertão. O governador Jerônimo Rodrigues foi até o município ontem(30) e entregou um colégio de tempo integral para alunos do campo, além de um ônibus escolar rural. A 63ª unidade entregue pela atual gestão estadual contou com o investimento de R$ 15,7 milhões, divididos entre obras, equipamentos e mobiliário, tudo para oferecer um espaço adequado para os 305 estudantes matriculados.

“Mais uma escola de tempo integral, completo hoje 63 unidades. Dei ordem de serviço para que a frente da escola seja pavimentada. Agora vamos poder ver essa turma fechar o ano letivo, continuar melhorando o IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], porque isso aqui ajuda a gente, reduz a evasão”, afirmou o governador.

A inauguração do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Genivaldo de Almeida Brandão foi marcada pela apresentação do cantor, escritor e repentista Bule-Bule e de uma apresentação cultural local. A mais nova escola da rede homenageia Seu Genivaldo, que foi estudante, primeiro presidente do grêmio estudantil e porteiro durante muitos anos.

“Uma experiência inesquecível. Gosto muito de estudar aqui no Colégio Genivaldo. É outra estrutura, um novo lar”, refletiu a estudante do 1º ano do Ensino Médio, Beatriz Oliveira.

Outro que gostou da estrutura foi Milton de Jesus, que já estudou na rede estadual e agora trabalha na unidade de ensino no setor administrativo. “Estar aqui é gratificante, é maravilhoso porque é um espaço de qualidade. É uma escola bem equipada e é ótimo estar aqui trabalhando”, pontuou o funcionário.

Construída no novo modelo adotado pelo governo baiano, a escola possui dez salas de aula climatizadas, dois laboratórios, biblioteca, restaurante estudantil, teatro, pátio coberto, quadra poliesportiva coberta e campo de futebol society com pista de atletismo. O projeto conta ainda com sala de Atendimento Educacional Especializado e pátio coberto. Também foram entregues mais de 100 kits de livros, que vão atender escolas da região.

Foto: Matheus Landim/Secom