“Nunca na história da Secretaria houve investimento tão elevado”, diz Anaci em balanço sobre Educação em Feira

A Prefeitura de Feira de Santana investiu na infraestrutura de 71 escolas municipais desde o início da gestão – sendo 35 construídas e 36 reformadas – e na construção de 21 quadras esportivas nas unidades escolares. As melhorias refletem o compromisso do governo municipal com a educação pública para mais de 55 alunos matriculados. Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa virtual nesta segunda-feira (30).

De acordo com o prefeito Colbert Martins Filho, as obras seguem novo modelo arquitetônico padrão adotado com investimentos igualitários nas zonas urbana e rural. No total, R$ 510 milhões foram investidos na Educação. “O investimento no conhecimento das crianças agora reflete no futuro da nova geração”, pontuou.

A estrutura das unidades escolares conta com 185 laboratórios implantados, sendo 164 de ciências e matemática e 21 de robótica. Os investimentos em tecnologia foram reforçados com a aquisição de 17.500 chromebooks e 2.276 computadores e notebooks para uso administrativo e de professores.

A secretária de Educação, Anaci Paim, enfatiza que os índices são recorde e destaca que entre as 71 escolas, falta entregar três unidades além do Centro de Formação Continuada e a sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

“Nunca na história da Secretaria de Educação houve um investimento tão elevado com o número de escolas reformadas, reconstruídas e ampliadas. Isso traz uma contribuição para qualificar a ação pedagógica. Importante destacar que a escola se qualifica e o ambiente se qualifica a partir dos investimentos na estrutura física e melhorias no conforto e segurança dos alunos”, pontuou.

Entre as unidades recém reformadas está a Escola Municipal Diva Matos Portela, no bairro Jardim Cruzeiro, citada como a única com piscina olímpica na Bahia. A unidade também é sustentável pois possui sistema de captação de água da chuva “importante para a manutenção da jardinagem e a sustentabilidade”, explicou o coordenador do setor de Obras e Engenharia da Seduc, Kim Sampaio.

A Escola Municipal Cívico Militar Quinze de Novembro, em Jaíba, teve um investimento de R$ 17 milhões com capacidade para 1.050 alunos. “A estrutura dispõe de quadra poliesportiva e auditório, com destaque para o tratamento de esgoto dentro da própria escola”, afirmou Kim Sampaio.

O prefeito Colbert Filho reforçou o compromisso com a preservação do modelo cívico-militar.

“É uma escola selecionada para ser implantada devido baixo índice do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Há uma expectativa de acabar com o modelo escolar cívico-militar no país, contudo assumimos esse compromisso e estamos mantendo pois tem um modelo voltado para a disciplina e melhora dos índices. A fila de espera é grande, aprovada por mães e pais”, destacou.

EDUCAÇÃO INTEGRAL

37 escolas de Educação Integral

3.394 alunos desde Educação Infantil a Anos Finais

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Criação do Centro de Educação Inclusiva Colbert Martins da Silva atende estudantes da rede municipal com transtornos e dificuldade de aprendizagem

655 estudantes atendidos

Ensino de braile

Ensino de libras

Oficinas de música, artes e esportes

Investimento de R$ 784.016,04

INCLUSÃO NAS ESCOLAS

2.590 estudantes acompanhados

128 salas de recursos multifuncionais (tinha 41 em 2021)

PROFESSORES

3.011 atuando, sendo:

2.258 efetivos

753 contratados/REDA

NOVIDADE: novo concurso contemplará vagas novas, ampliando para 4.400 professores

TRANSPORTE ESCOLAR

14 mil alunos cadastrados, sendo 4 mil da rede estadual

Frota com 163 veículos

FARDAMENTO

De 2021 a 2024 foram investidos R$ 6.378.880,00 em fardamento escolar

Desde 2021 vem sendo fornecido dois conjuntos de fardamentos por aluno

Desde 2024 inclusão de uma camiseta no kit de fardamento

Mochila: dois tamanhos para Educação Infantil e Ensino Fundamento

Kit material escolar: comporto por caderno, estojo, canetas e lápis e dividido conforme faixa etária (R$ 11.668.608 investido)

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

NOVIDADE: inclusão do desjejum, agora são duas refeições na escola e três para estudantes da Educação em Tempo Integral

Saltou de 551,8 toneladas de alimentos em 2021 para 997,9 em 2023

Em 2024 foi adotado novo modelo de gestão e fornecimento de alimentação escolar terceirizado

Este ano atingiu até agosto 11.201.340 refeições entregues

JOVEM APRENDIZ

Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho para estudantes da Educaçação de Jovens e Adultos (EJA) iniciado em 2023

600 estudantes participam do programa

Pagamento de auxílio de R$ 872

A frequência na escola é requisito para manutenção do benefício