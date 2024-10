Duas oficinas e três espetáculos marcam a programação desta sexta no Fenatifs

Dois espetáculos às 9 horas abrem a programação do quarto dia do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana, nesta sexta-feira (04).

No Centro de Cultura Amélio Amorim, o grupo RamariaS (São Paulo/SP) apresenta “Olharidades Narrativas: contos de voz e de ver” no Teatro Margarida Ribeiro, o grupo feirense NUCCA leva ao público “O Fantástico Circo dos Sonhos”.

O espetáculo “Fantástico Circo dos Sonhos” conta a história de um menino que mora nas ruas e que sonha em entrar para o circo e se tornar um grande artista. De característica circense, a montagem exibe técnicas aéreas, malabares, equilíbrio, acrobacia e contorção.

Ainda pela manhã, das 10 às 11 horas, as integrantes do grupo paulista RamariaS vão ministrar a oficina “Vivenciando as visualidades do Som”, no Amélio Amorim.

Na parte da tarde, a partir das 14 horas, a Cia Turma do Biribinha (Arapiraca/AL) apresenta o espetáculo “ApalhassadaMuzikada”, no Teatro Margarida Ribeiro. A montagem foi criada para divertir e comover a plateia, onde os palhaços se propõem a dividir com o público experiências musicais através de instrumentos inusitados.

A programação da sexta será concluída com a oficina “Tabuletas”, também com o grupo Cia Turma do Biribinha, no Colégio Municipal Monteiro Lobato, às 19 horas.

Para conferir a programação completa do Fenatifs e as formas de acesso aos espetáculos e também às atividades formativas, confira a página do festival www.instagram.com/fenatifs.festival