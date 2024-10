Atividades presenciais e online nesta segunda no Fenatifs

A segunda semana do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana começa com a apresentação do espetáculo “E SE…”, do grupo Os Títeres, de Lauro de Freitas (BA). A montagem será encenada às 10 e também às 14 horas, no Teatro do Cuca – Centro Universitário de Cultura e Arte, nesta segunda-feira (07).

O espetáculo fortalece a pesquisa do grupo e estimula ainda mais a imaginação do público. As situações apresentadas são do nosso cotidiano, mas não são uma simples cópia dele; são ações e movimentos que ganham vida na leitura, experiência e sentimentos de quem assiste.

Das 15 às 17 horas, Os Títeres realizam a oficina Prática de Teatro de Animação com Bonecos de Jornal, também no Teatro do Cuca. A faixa etária indicada para participar desta ação é de 12 anos.

As atividades do dia serão concluídas com o Bate Papo sobre “Itinerância pela Sul América” com o grupo Cia Circo do Asfalto, do Conde (PB). Essa ação será realizada no canal da Cia Cuca de Teatro no YouTube, às 18h30, com um relato das experiências vividas pela companhia em apresentações pelo continente.

Para conferir a programação completa do Fenatifs e as formas de acesso aos espetáculos e também às atividades formativas, confira a página do festival www.instagram.com/fenatifs.festival