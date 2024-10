Colbert assina convênio para construção de mais 600 unidades do Minha Casa Minha Vida

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, assinou nesta segunda-feira (7) um contrato com a Caixa Econômica Federal para dar início à construção de mais 600 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida no município. A nova etapa do programa será realizada no bairro Lagoa do Subaé, uma área de fácil acesso que promete beneficiar a cidade e oferecer moradia para famílias em situação de vulnerabilidade.

Cada unidade habitacional está avaliada em R$ 106.000, com o contrato totalizando R$ 2 milhões em investimentos sociais e previsão de entrega em até um ano e oito meses. Além disso, está previsto o processo de reinscrição dos beneficiários assim que as obras atinjam metade do prazo de execução.

“Estamos comprometidos em entregar essas moradias dentro do cronograma e, com o avanço do projeto, iniciaremos o processo de reinscrição para assegurar que as unidades sejam destinadas a quem mais precisa. Esse é mais um passo importante para garantir qualidade de vida e oportunidades para os feirenses”, afirmou o prefeito.

Rafael Neiva, representante da Caixa Econômica Federal, ressaltou a importância da parceria com o município e o impacto positivo do programa para melhorar as condições habitacionais na cidade. “Hoje, com a assinatura deste contrato do Minha Casa Minha Vida, garantimos o início das obras de 600 novas unidades habitacionais. A parceria com o município é fundamental, especialmente no suporte à infraestrutura externa, o que permitirá que o projeto avance com segurança e qualidade. Estamos felizes em contribuir para que essas famílias tenham acesso a uma moradia digna, marcando uma nova etapa nesse processo”, afirmou.

Foto: Izinaldo Barreto