Café Filosófico discute ética e divulgação de procedimentos médico-estéticos; inscrições gratuitas

O Colegiado do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Unifat realiza, no próximo dia 17, mais uma edição do Café Filosófico. O evento, que acontece às 19h no Auditório Ernestina Silva Lima, é gratuito e discutirá condutas éticas e as regras para a divulgação de procedimentos médicos. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas por meio do Sympla.

https://www.sympla.com.br/evento/cafe-filosofico-2024-comunicacao-etica-e-estetica-da-conduta-a-divulgacao/2663582

Com o tema “Comunicação, Ética e Estética: da conduta à divulgação”, a mesa do Café Filosófico 2024 será composta pela jornalista e doutora em Cultura e Sociedade Renata Leahy, que também é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura. Participam também do evento a advogada Maelly Venas, especialista em Direito Médico, Estético e da Saúde, e a jornalista Andreyse Porto, especialista em Estudos Culturais

“O Café Filosófico é um evento que faz parte do calendário anual de atividades da instituição e é aberto para toda a comunidade, incluindo profissionais e estudantes das mais diversas áreas. Todos os anos, nossos professores discutem e escolhem um tema atual e multidisciplinar”, explica o coordenador do Colegiado de Comunicação, Emanuel Peixoto.

O evento é organizado pelos professores Émilli Cerqueira, jornalista e mestra em Literatura e Cultura; Fernanda Barbosa, publicitária e mestra em Comunicação; João França, jornalista, especialista em Assessoria de Imprensa e mestrando em Comunicação; e Rafaela Gonzaga Matos, professora e mestra em História.

