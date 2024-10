Fenatifs hoje tem espetáculos da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro

*HOJE NO FENATIFS*

*Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro representados nesta quinta no Fenatifs*

Na reta final da 16ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana você tem mais uma oportunidade de acompanhar grandes espetáculos de grupos de várias partes do país.Nesta quinta-feira (10), a partir das 9 horas, o grupo paraibano Circo do Asfalto (Conde) apresenta o “Show da Percha”, no Teatro do Cuca. No Margarida Ribeiro, às 09h30, o “Nosso Grande Espetáculo” será encenado pelo grupo Adorável Companhia, do Rio de Janeiro.

As atividades do turno matutino no Fenatifs serão concluídas com a montagem “Os Rais Varia” da Trupe Rais, de Vera Cruz – BA, na Escola Maria Antônia da Costa, na Santa Mônica.

Também nesta quinta, a partir das 18h30, será realizado o segundo dia da Oficina de Mamulengo com material reciclável, com o Mestre Antero de Assis, de Igarassu (PE), no Cuca – Centro Universitário de Cultura e Arte. A Atividade é gratuita e com certificado para os participantes.

O festival conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 03/ 2023 – Eventos Culturais Calendarizados.