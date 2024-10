Grupo feirense apresenta “Encantos do Sertão” , hoje no Fenatifs

O grupo feirense Kocca Criações se apresenta em dois momentos, no Teatro Margarida Ribeiro, nesta sexta-feira (11) no penúltimo dia do 16º Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana. O espetáculo “Encantos do Sertão” pode ser acompanhado às 9h30 e também às 14 horas.

Neide Kocca é a fundadora do grupo. Ela é graduada em artes visuais e especialista em arte educação. Atriz feirense da Cia. Cuca de Teatro-BA há mais de 25 anos. Apaixonada pelas “viagens” proporcionadas pelo mundo da Literatura Infantil, atua como contadora de história há mais de vinte anos. Já se apresentou em diversos palcos do cenário nacional.

Esta sexta também marca o terceiro e último dia da Oficina de Mamulengo com o Mestre Antero de Assis, de Igarassu (PE), no Cuca – Centro Universitário de Cultura e Arte. A atividade é gratuita.

O encerramento do 16º Fenatifs será realizado amanhã, sábado (12) e vai reunir jovens artistas do circo, do teatro, da música e da dança para uma calorosa tarde de apresentações culturais.

As atrações são o espetáculo “O Fantástico Circo dos Sonhos”, participante da Mostra Jovens Talentos do Fenatifs, o show de Hip Hop com Patrick Alisson e a participação da cantora mirim Raquel Lobo, de apenas 13 anos, que fará o lançamento da sua mais nova música, “Hit do Bambolê”.

As apresentações do Especial Dia das Crianças serão realizadas a partir das 13 horas no Salão Residencial Ponto Verde na Estrada do Alecrim, atendendo crianças e familiares do Condomínio Minha Casa Minha Vida.

O Fenatifs conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 03/ 2023 – Eventos Culturais Calendarizados.