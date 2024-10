Jornalista faz palestra no Gastão sobre o período de ditadura no Brasil

Estimular a memória sobre as violações de direitos durante o período de ditadura no Brasil é uma maneira de incentivar a reflexão sobre esse período histórico e proporcionar o ensino sobre democracia e cidadania. Com esse objetivo, Dulcinea Coutinho, professora de História do IETIGG – Instituto de Educação de Tempo Integral Gastão Guimarães, idealizou o evento, Ditadura Militar no Brasil (1964-1985): “Lembrar para não esquecer”. A iniciativa que aconteceu hoje (10), tem o apoio do Grupo Gestor do Gastão.

Segundo a professora Dulcinea Coutinho, trazer um pesquisador do assunto foi essencial para se compreender os desdobramentos do Golpe e da Ditadura em Feira de Santana. “Importante ressaltar que o prefeito local naquele contexto foi deposto pelos militares, algo que foi pontuado na palestra. Nosso esforço foi proporcionar aos alunos e professores conhecimentos do tema. O objetivo foi alcançado”.

Entre outras ações, a palestra proferida pelo jornalista e mestrando em História Social pela (UFBA) Wilson Mario Pinheiro da Silva, enriqueceu ainda mais a iniciativa. A quadra do Complexo Poliesportivo Gastão Guimarães ficou totalmente lotada.

Apresentar o contexto político, social, econômico e cultural que antecedeu e perdurou durante o golpe militar de 1964, é um compromisso da educação frente à memória de Feira de Santana. Tortura e outros métodos da ditadura não são aceitáveis. “É preciso haver educação sobre política e educação democrática”, pontuou Wilson Mario Pinheiro da Silva.

Segundo a coordenadora Pedagógica Dejane Ribeiro, é importante abordar esse tema com essa geração. “ É a oportunidade para os nossos alunos tomarem conhecimento das pessoas que deram as suas vidas, permitindo que hoje, eles possam desfrutar desse momento de democratização”.

A aluna Emily Vitoria atenta a palestra pontuou, “ importante sabermos que a democracia que hoje vivemos é fruto de muita luta e sangue. Devemos valorizar essas conquistas”.

Para Isabele Teixeira Menezes, o palestrante nos mostrou a política injusta que o nosso povo viveu no passado, até com torturas. Uma palestra bem construtiva em relação ao conhecimento que nos foi passado”.

Após a palestra a aluna Beatriz Mota da Silva abordou o palestrante, ” fui parabeniza-lo, e agradece-lo pela riqueza de conhecimento que nos foi passado”.

“O Gastão Guimarães está de parabéns ao estimular aos seus estudantes a construção de debates sobre democracia e cidadania”, finalizou o mestrando em História Social pela (UFBA) Wilson Mario Pinheiro da Silva.