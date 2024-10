Os carros usados mais vendidos em Feira de Santana

A cidade de Feira de Santana é um nicho bem específico do território da Bahia e apresenta ótimos números em relação às vendas de seminovos no estado

O setor automotivo é um dos principais do Brasil. Ao longo do ano, milhares de carros são comercializados no país e condutores trocam suas máquinas por novas ou até mesmo seminovas. O importante é ter um carro intacto para realizar as tarefas diárias ou até mesmo para aqueles que pretendem curtir o momento de lazer com a família.

Na região nordeste, um estado que é referência no emplacamento de carros é a Bahia. Por lá, diversos municípios compõem o setor automotivo e fazem dele um dos principais do Brasil.

No topo da lista, Salvador, a capital do estado, tem uma força incrível na listagem da compra e venda de veículos. Porém, outros municípios aquecem o setor com a compra de carros usados e baratos em Feira de Santana e até mesmo outros locais.

Os queridinhos de Feira de Santana

De acordo com sites especializados, como, por exemplo, Localiza ou até mesmo Icarros, a cidade de Feira de Santana é uma das principais no interesse em comprar carros usados que já tenham alguma rodagem.

Um dos motivos para investir neste tipo de veículo é o valor. Diferente do que ocorre com os novos, os seminovos têm uma burocracia mais fácil de lidar e a linha de crédito também ajuda, pois o valor do financiamento veicular cabe no bolso do consumidor.

Sendo assim, a tendência é que nos próximos anos as vendas dos seminovos tenham mais destaque na Bahia e principalmente na cidade de Feira de Santana.

Confira os cinco carros seminovos mais vendidos em Feira de Santana:

Toyota Corolla:

É um dos carros mais reconhecidos do cenário brasileiro. Ele é seguro nas pistas e a manutenção é barata. Por conta disso, conviver com mecânico é uma raridade para seus consumidores. O combustível é flex e o ponto alto é a segurança. A tecnologia recebeu muito investimento para deixar tudo sob controle e o veículo tenha estabilidade no asfalto. É um carro amado pelas famílias, que mantém a tranquilidade quando estão dentro dele.

Fiat Pulse:

O veículo da montadora italiana é um dos destaques nas vendas em Feira de Santana. Além da sua beleza, ele tem uma ótima estabilidade nas curvas e o seu turbo dá muita segurança nas ultrapassagens. A tecnologia também recebeu uma atenção especial e o consumo de gasolina não pesa no bolso.

Citroen C4:

Esse modelo de SUV é muito querido pelos moradores de Feira de Santana. O custo-benefício é muito positivo e o gasto da sua manutenção é barato. Além disso, a segurança na hora de dirigir é um ponto forte, pois o auto tem uma estabilidade nas pistas que tranquiliza seus condutores.

Volksvagem Nivus:

Esse SUV é mais um veículo que desponta pela sua beleza. Ele é muito chamativo nas ruas e isso é o primeiro passo para seduzir o comprador. Além disso, o acabamento interno é muito bem cuidado e dá ao condutor uma sensação de conforto e segurança no volante. São seis airbags, sistema de som moderno e VW Play com tela de 10 polegadas.

Chevrolet Onix:

O Onix é muito conhecido no solo brasileiro e apresenta uma ótima característica de não mexer muito no bolso do seu condutor. A manutenção também não é das mais caras e o combustível não consome o bolso do dono. Além disso, a sua tecnologia e sistema de direção facilita na hora de conduzir o veículo.