Líder indígena abre a 10ª Reconcitec no campus da UFRB em Cruz das Almas

Líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor, Ailton Krenak fará a conferência de abertura da 10ª Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia (Reconcitec 2024). A palestra será realizada no próximo dia 21, segunda-feira, às 15h, no auditório da Biblioteca Central do Campus de Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O evento terá transmissão pela TV UFRB.

Com histórico de ativismo no movimento socioambiental e na defesa dos direitos dos povos indígenas desde a juventude, Krenak ganhou projeção nacional ao discursar durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Com o rosto pintado com pasta de jenipapo, representando luto pelo retrocesso dos direitos indígenas no país, ele teve um papel importante na inclusão do capítulo “Dos Índios” na Constituição Federal de 1988.

Autor de livros, textos e artigos publicados em coletâneas no Brasil e no exterior. Ailton Krenak também professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2023, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tornando-se o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na academia.

Reconcitec 2024 – A décima edição da Reconcitec será realizada entre os dias 21 e 25 no Campus de Cruz das Almas. O evento já conta com mais de 2.900 participantes inscritos, 1734 resumos submetidos e 211 atividades, incluindo palestras, rodas de conversa, minicursos e mesas-redondas.

Na composição do evento, também estão o XVIII Seminário Estudantil de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (XVIII SEPIP); o IX Simpósio de Extensão; o V Seminário de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da UFRB; a XII Feira Acadêmica de Economia Solidária (XII FAESOL) e o VI Simpósio de Graduação da UFRB. Assim, a Reconcitec se torna um importante espaço de diálogo sobre as políticas de pesquisa, pós-graduação, permanência qualificada e extensão da UFRB, além de apresentar as ações realizadas pelos programas e projetos inseridos em diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.

Todas as atividades da Reconcitec 2024 são gratuitas e abertas ao público.

As inscrições para participação no evento estão abertas até o dia 25 de outubro de 2024 no sistema on-line UFRB Eventos.

Acompanhe as novidades sobre a Reconcitec 2024 e veja a programação completa em ufrb.edu.br/reconcitec.