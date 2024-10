Feira Literária Internacional de Cachoeira foi aberta e vai até domingo

Com o tema “O mundo da literatura em festa”, a 12ª Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), foi aberta ontem (quinta-feira, 17) e se encerra no domingo (20), com uma programação diversificada na cidade do recôncavo baiano. Vão acontecer saraus, lançamentos de livros, rodas de conversa, contação de histórias, intervenções artísticas e oficinas educativas. Contará, ainda, com a palestra cantada de Bule Bule e a presença do Robozão

A Flica 2024 é uma realização da Fundação Hansen Bahia (FHB), em parceria com a Prefeitura de Cachoeira, LDM (livraria oficial do evento), CNA NET (internet oficial do evento) e conta com o apoio da Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Literária, ação da Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação e da Acelen e Bahiagás

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, lembra de como eventos desse tipo têm crescido na Bahia. Há dez anos, conforme conta, eram apenas quatro festas literárias no estado. Agora, este número subiu para 81.

Confira aqui a programação completa da 12ª Flica: https://flica.com.br/#programacao