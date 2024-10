Documentário sobre Chico Liberato em exibição hoje no Boulevard

O personagem principal do documentário A VIDA É DA COR QUE PINTAMOS é o artista Chico Liberato. E o ponto de partida para contar a historia desse artista cuja obra singular é reconhecível em qualquer lugar do mundo, foi a casa onde ele viveu, em Salvador, por mais de quarenta anos, até a sua morte, ocorrida no início de 2023. O filme está em exibição, hoje, em Feira de Santana, no Cine Orient do Shopping Boulevard em sessões nos seguintes horários:Manhã das 09:30 às 12h e Tarde das 13h às 15:30.

O título do filme foi escolha baseada numa fase da pintura de Chico Liberato, em que ele assinou várias obras com esse mesmo título. Pioneiro nas linguagens e inovador nas expressões plásticas, sempre teve como referência a essência da cultura brasileira: a cultura afro-religiosa, os grafismos indígenas, sua indumentária e arte plumária e a cultura ibérica preservada no sertão do Brasil. A sua presença no cinema de animação brasileiro, rompeu os ditames da escola da Disney, estreando o traço genuíno com influencia cordelística.

A VIDA É DA COR QUE PINTAMOS, é longa documentário com 93” mescla imagens documentais com desenho animado, refletindo sobre sua expressão artística e sua relação com o mundo, desvendando a influência de fatos marcantes da vida do artista e cineasta, guiadas por um despertar através do forte chamado da arte, até o momento de realização de sua obra mais significativa: a produção do longa em desenho animado BOI ARUÁ

Este documentário foi produzido pela empresa Liberato Produções Culturais, fundada por Chico Liberato no ano de 1977 e atualmente gerida pela sua filha e produtora Cândida Luz Liberato que também assina a codireção da obra junto com Jorge Alfr seedo Guimarães.