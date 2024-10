Com presença de Gracinha Caiado, Colbert autoriza ampliação do programa ‘Jovem Aprendiz’

Pontualidade, desempenho, seriedade com o trabalho, empatia e encantamento com a atividade que tem sido desenvolvida com qualidade e preocupação. Os resultados positivos do programa Jovem Aprendiz Feirense foram apresentados na manhã de ontem ( terça-feira,29), em solenidade realizada na Igreja do Avivamento Bíblico.

A cerimônia teve a presença do prefeito Colbert Martins Filho, da secretária municipal de Educação, Anaci Paim, e da primeira-dama do Estado de Goiás, a feirense Maria das Graças Caiado. Ainda, o vice-prefeito eleito, Pablo Roberto, e demais secretários municipais.

“Há um ano começamos esse projeto, a quem agradecemos a primeira-dama de Goiás que nos deu total apoio para trazermos para nossa cidade esse programa voltado a nossa juventude. Hoje autorizo que o Jovem Aprendiz Feirense atenda até mil jovens”, disse o chefe do Executivo Municipal.

O programa foi lançado em 2023 ofertando a qualificação profissional a 100 jovens da rede municipal de ensino. Agora, expandiu sua capacidade de 600 para mil jovens. Eles que atuam em escolas da rede municipal de ensino.

A iniciativa está sendo desenvolvida pela Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Demã by Renapsi).

“O investimento que nós estamos fazendo com esses jovens tem revelado características muito significativas de desenvolvimento de potencialidades, como o encantamento com a própria atividade, a iniciação profissional, a pontualidade, a seriedade com o trabalho e o serviço sendo realizado com qualidade. Tudo isso tem uma relevância muito grande”, destacou a gestora da Educação, Anaci Paim, pontuando o seu sentimento diante dos inúmeros e expressivos investimentos que a Prefeitura de Feira tem feito com a Educação.

O programa é destinado para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino fundamental na rede municipal de Feira de Santana, com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos.

Estudante da Escola Municipal Chico Mendes, no Campo Limpo, Isadora Susane Dias é um desses jovens que encontrou no programa uma oportunidade. Aluna do Educação de Jovens e Adultos (EJA), a jovem de 21 anos diz que se sente feliz e valorizada em estar inserida em uma atividade laboral.

“Estou investindo o dinheiro que recebo em um curso de manicure”, disse a jovem estudante que está atuando na Escola Municipal Regina Vital.

Outro estudante contemplado com essa iniciativa é Gabriel Leite Alves, de 16 anos. O estudante da Escola Municipal Enestina Carneiro, situada na Rua Nova, falou do seu crescimento pessoal. “Esse programa me deu experiência profissional e tem me ajudado a me relacionar em equipe”, comentou. Ele atua na Escola Municipal Tereza Cunha.

A primeira-dama de Goiás, Maria das Graças Caiado, destacou os programas sociais que vem sendo desenvolvidos no estado para “romper o ciclo de pobreza” – a exemplo do “Aprendiz do Futuro”, como o programa é chamado lá.

“E é essa mesma oportunidade que o prefeito Colbert Filho tem dado a vocês. Agarrem com determinação e amor. Se empenhem porque é uma oportunidade para vocês e nada rompe o ciclo de pobreza se não for através da Educação. Estou muito orgulhosa em estar aqui”.

Também estiveram presentes, os diretores da Demã Global, Adair Meira, e da Demã Regional Nordeste, Diego Rocha.

CRITÉRIOS – Para participar do Jovem Aprendiz Feirense, os interessados devem ter idade entre 15 a 21 anos; renda familiar de até 2 salários mínimos per capita; ser estudante da rede pública da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ensino fundamental vinculado à Rede Municipal de Ensino.

Os estudantes recebem salário mínimo/hora, décimo terceiro salário, férias remuneradas, vale transporte, seguro de vida, uniformes e crachás. A carga horária é de 20 horas semanais. A participação nas aulas é obrigatória; a ausência implica afastamento