Domingo de ENEM recebe reforço na frota de ônibus

As linhas de transporte público urbano que atendem aos locais de aplicação de prova na primeira fase do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), em Feira de Santana, serão reforçadas com 22 ônibus extras, neste domingo, 03.

A operação especial envolve, ao todo, 75 veículos das concessionárias Rosa e São João. Os ônibus extras circulam a partir das 11h e o último balão às 19h.

O secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro explica que o incremento de frota será de 60% nas linhas de maior demanda de passageiros, como o SIT (Sistema Integrado de Transporte), BRT (Bus Rapid Transit) e FeiraMob.

Os terminais Central, Norte, Sul, Pampalona, Noide Cerqueira, Ayrton Senna e as estações da linha BRT-1 (Av. Getúlio Vargas) e BRT-2 (Av. João Durval / Av. Ayrton Senna) estarão integrados e funcionando para facilitar a mobilidade do estudante.

A Prefeitura de Feira também vai assegurar o benefício social da meia-passagem (R$ 2,45) aplicada aos domingos e feriados. O estudante de posse do cartão Via Feira poderá pegar mais de um ônibus e pagar uma só tarifa por meio da integração – em qualquer ponto da cidade – no intervalo de até 2 horas.

Fiscais da Semob orientam os usuários nos principais pontos de embarque e desembarque.

CITTAMOBI

O passageiro pode utilizar o Cittamobi, maior aplicativo de mobilidade urbana do Brasil, para acompanhar informações sobre horários de ônibus, rotas alternativas e alertas sobre desvios e interrupções.

Além do aplicativo de navegação padrão, o app oferece o Cittamobi Acessibilidade, ferramenta inovadora que oferta segurança e autonomia dos usuários com deficiência visual.

APP KIM

Por meio do aplicativo KIM, o usuário escolhe a melhor forma de pagar a tarifa ou realizar recargas por QR Code, PIX, cartão de crédito ou débito, boleto ou transferência bancária.

Através do app é possível acompanhar de forma 100% digital previsões de parada e horário dos ônibus de preferência, local de embarque mais próximo ou “favoritar” linhas.

Confira as linhas com atendimento extra:

003 – UEFS Direta.

064 – Campo Limpo via Baraúna.

066 – Conceição I via Parque Brasil

087 – UEFS via Maria Quitéria

088 – UEFS via Sobradinho

007 – Jardim Brasil

008 – Fraternidade via João Durval

018 – Aviário via 35ªBI

019 – Feira X – 01 ônibus

020 – Feira VII via Oyama

039 – Tanquinho

085 – Santa Antônio

086 – SIM Corredor dos Araçás

107 – Parque Getúlio Vargas

115 – Asa Branca via Pampalona

BRT2 – Conder via Av. João Durval Carneiro

