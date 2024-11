Fé cega também pode cortar

A fé é a melhor amiga de quem não tem mais com o que ou quem contar. É o último recurso do ser humano. O seu bem mais precioso. Quando tudo falha, é a fé que resta, aquela força invisível que sustenta nos momentos mais sombrios. No entanto, se manipulada, pode se tornar um instrumento de opressão e abuso.

Aconteceu hoje. Mais um caso de abuso da fé veio à tona. O líder espiritual Kleber Aran Ferreira da Silva, de 50 anos, foi condenado pela Justiça da Bahia a 20 anos e cinco meses de prisão em regime fechado por violação sexual mediante fraude contra três mulheres que frequentavam a Associação Sociedade Espírita Brasileira Amor Supremo (Sebas), em Salvador. A condenação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) na tarde desta segunda-feira (11), apenas dois dias após ele ter sido preso em flagrante durante um evento público em que realizaria supostas cirurgias espirituais. Além da prisão, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais a cada uma das três vítimas.

Este é mais um caso na longa lista de escândalos envolvendo líderes religiosos acusados de crimes sexuais e financeiros. Nos últimos anos, diversos deles, de diferentes denominações foram desmascarados por aproveitarem-se da vulnerabilidade dos fiéis. Casos como o do médium João de Deus, que foi condenado a mais de 118 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Do pastor Anderson do Carmo, brutalmente assassinado em um contexto de disputa familiar e financeira, que condenou sua “ex-mãe” e esposa, Flordeliz a 50 anos de prisão. Ou o do padre Paulo Araújo, do Amazonas, preso em agosto passado com mais de 200 gravações de cenas de abusos de crianças e adolescentes protagonizadas por ele.

Sem falar do domínio de certos grupos religiosos sobre comunidades inteiras, como ocorre no Complexo de Israel, uma comunidade no Rio de Janeiro dominada por traficantes que impõem o cristianismo evangélico como única fé permitida. Quem se atreve a professar outra religião é ameaçado, e templos de religiões afro-brasileiras foram destruídos ou fechados à força.

Quando a religião é imposta sob coerção, ela deixa de ser uma escolha espiritual e passa a ser um instrumento de controle. O contexto de polarização política mundial e que pulsa forte no Brasil que o diga.

Ao longo de milênios, as religiões têm sido fontes de conforto, direção e esperança para bilhões de pessoas, servindo como bússola moral e emocional. No entanto, a história também revela como, em nome da fé, muitos foram perseguidos, torturados e mortos. Vide a história de Jesus Cristo. Foi o apelo dos religiosos da época que o levou à condenação e morte e há milênios, religiosos têm matado em seu nome.

A fé é uma força que edifica quando mantida lúcida, crítica e consciente. Fé inabalável, é bom. Fé cega também corta.

Dandara Barreto é feirense, mãe e Jornalista. Atua como coordenadora de jornalismo do Grupo Lomes de Comunicação e é âncora do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e do Programa Transnotícias, da rádio Transbrasil FM.