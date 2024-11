Cerveja ‘Feitiçaria Noturna’ venceu o II Bahia Beer Festival

O anúncio dos vencedores do concurso internacional de cervejas e cervejarias artesanais e da disputa do melhor prato harmonizado com a bebida lotou o Hotel Absolar, na noite de sábado (16), em Alagoinhas, durante o II Bahia Beer Festival. O público foi atraído pela participação de jurados de diversos países, que deram abrangência mundial ao evento, uma parceria entre a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), a Prefeitura Municipal e a Sol Eventos.

A cerveja Feitiçaria Noturna, da marca cearense Turatti, foi a vencedora, escolhida entre as mais de mil amostras concorrentes, de 34 países. O prêmio de melhor cervejaria ficou com a catarinense Big Jack, enquanto a Mindubier se destacou entre as marcas baianas, com três medalhas de prata e uma de bronze. O júri foi composto por especialistas renomados, do Brasil e do exterior.

“É um concurso de magnitude internacional, que dá grande visibilidade à cerveja artesanal da Bahia. Importantes especialistas estrangeiros estavam aqui, provando nossos produtos”, destacou o diretor da Mindubier, Gustavo Martins.

Já o medalhão de filé com molho de ostra e cerveja stout, elaborado pelo chef Ricardo Vallari, do restaurante Cia. do Sertão, em Salvador, foi escolhido o melhor prato. A disputa gastronômica teve o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA), com júri formado pelos chefs Érick Jacquin (França), Antonio Maiolica (Itália) e Vanessa Silva (Grupo Fasano).

“Eventos como esses, que propõem a harmonização da cerveja com a culinária, valorizam nosso trabalho, que é muito árduo e, ao mesmo tempo, proporciona divertimento às pessoas, o que nos gratifica”, ressaltou Vallari.

“A comida baiana é gostosa e diversificada. Sobre a combinação da cerveja com a comida, o segredo é o equilíbrio, porque a bebida tem um sabor amargo”, pontuou o chef Jacquin, que apresenta o programa “Pesadelo na Cozinha”, na TV Band.

“É a quarta vez que venho à Bahia e adoro a comida daqui. Sou apaixonado pelas cervejas mais amargas e dá para usá-las nos pratos, da mesma forma que o vinho, deixando um sabor mais caramelizado”, completou o chef Maiolica, que possui dois restaurantes em São Paulo.

A programação do Bahia Beer incluiu o Congresso Internacional de Cerveja (Conib) e atrações musicais. A Setur-BA ainda fez a entrega dos certificados de capacitação a profissionais de Alagoinhas que trabalham no turismo e uma pesquisa sobre o perfil do visitante que procurou o festival, com avaliação dos serviços. “A cerveja é, sim, um produto turístico. Por isso, investimos para transformar o festival num evento internacional, se consolidando como o mais novo atrativo dos Caminhos do Sertão”, ressaltou o superintendente de Promoção e Serviços Turísticos da Setur-BA, Celso Duarte