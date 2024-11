Homenagens a ativista cultural marcam Dia Nacional da Consciência Negra na Câmara

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, agora oficialmente feriado nacional, a Câmara Municipal realiza nesta quinta-feira (21), às 19h, uma sessão solene para registrar a data e condecorar uma das principais lideranças do movimento negro em Feira de Santana, a presidente do Núcleo Cultural Educacional e Social Quilombola – Odungê, Maria de Lourdes Santana, com duas honrarias. Ela receberá as medalhas Liberdade e Cidadania e Princesa do Sertão. A concessão das medalhas é iniciativa do vereador José Carneiro (UB).

A feirense Lourdes Santana iniciou nos movimentos sociais aos 16 anos, ações que se ampliaram ao longo de sua vida, especialmente nas áreas de cultura e educação. Produtora cultural, ela também já atuou como modelo e dançarina afro e sempre esteve engajada na luta pela resistência negra, o que deu origem, em 1980, ao Odungê, entidade, sem fins lucrativos que promove à valorização e o reconhecimento da cultura, especialmente no âmbito da negritude. Através da entidade, promoveu diversos eventos para debater a igualdade racial e propôs a criação de diversas leis municipais.

Lourdes Santana traz no currículo ainda a atuação em vários conselhos, desempenhando funções importantes para a realização e fiscalização de políticas públicas e execução de leis municipais. Essas e outras atividades credenciam a ativista – que já foi contemplada com a Comenda Maria Quitéria – a receber as novas honrarias, que são destinadas a pessoas que contribuem para a defesa, promoção e fiscalização dos direitos humanos, bem como dos direitos das minorias.

A cerimônia terá a participação da professora Sandra Nívea e do cantor e compositor Tonho Matéria, que serão os palestrantes da noite. Ambos vão falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra e o estímulo do debate de questões alusivas à igualdade racial, o combate ao preconceito, em todas as suas formas, e o antirracismo.