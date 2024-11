Após quatro meses licenciado, Zé Neto reassume o mandato de deputado federal

O deputado federal Zé Neto (PT) reassumiu, oficialmente, o Mandato na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (22). Ele se afastou das atividades parlamentares em Julho, para se dedicar à campanha eleitoral em Feira de Santana. Na ausência do parlamentar, a suplente Elisângela Araújo (PT) o substituiu.

“Foram quatro meses de licença, onde pude, tanto em Feira quanto no interior da Bahia, acompanhar mais de perto o que se passa no dia a dia da população. Retorno com toda motivação para continuar contribuindo, ao lado do governador Jerônimo, do presidente Lula e de todo nosso time, para construção de dias melhores pra nossa gente baiana e brasileira”, declarou.

Após as eleições, definidas no 1º turno, com Zé Neto ficando em segundo lugar, com 46,73% – José Ronaldo, prefeito eleito, teve 50,32% –, o deputado licenciado otimizou o tempo participando de entrevistas, visitas e reuniões, tanto em Brasília, quanto no Estado.

Dentre as reuniões, Zé Neto esteve na Conder, junto ao Instituto Pensar Feira, para entrega do projeto de duplicação asfáltica do Centro de Convenções até o Boulevard Shopping, proposta pelo setor empresarial e de eventos do município. Também visitou as obras da Lagoa Grande, que está recebendo, por emenda do Mandato de R$2,6 milhões, oito praças, uma quadra de tênis e uma de beach tennis, arquibancada coberta, drenagem e calçamento das ruas Miracatu e Noruega e do terreno da Rádio Cultura.

O deputado também, no período de licença, participou da inauguração de dois laboratórios para projetos de desenvolvimento da UFRB/Feira de Santana, fruto de emenda do seu Mandato no valor de R$700 mil; e da entrega de uma nova viatura semi-blindada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por emenda de R$250 mil do seu Mandato, para reforço na segurança pública da Bahia.

Em Brasília, Zé Neto, que, dentre outras atividades, reassume a presidência da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários e de Endemias – a maior Frente do Congresso –, da Frente Parlamentar em Defesa do Despachante do Brasil, bem como a vice-presidência da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços e da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, esteve, durante a licença, com os agentes comunitários de saúde e de endemias, tendo recebido, inclusive, comenda e certificado pelo apoio às lutas da categoria; reuniu-se com o setor empresarial e entidades sociais para discutir a destinação das emendas do Mandato e participou de reuniões com a executiva do PT.

“Esta foi a primeira eleição que me afastei. E ter tido a companheira Elisângela, mulher do campo e aguerrida, assumindo como deputada federal, trouxe o conforto e a confiança de que seriam mantidos todos os compromissos que tivemos em Feira e as lutas por melhores dias para o povo baiano e brasileiro. Fica o agradecimento à companheira por ter representado o nosso Mandato, durante pouco mais de 120 dias, e os parabéns pela belíssima trajetória que construiu na Câmara”, finalizou Zé Neto.

