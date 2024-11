Sanfoneiro Dr.Ed vai receber título de ‘Cidadão Feirense’ por iniciativa do vereador Jurandy

Teólogo, psicanalista, escritor, músico e forrozeiro Ednaldo José da Silva, popularmente conhecido como Dr. Ed, será homenageado pela Câmara Municipal com o título de Cidadão Feirense. A outorga da honraria está prevista no Projeto de Decreto Legislativo 46/2023, aprovado na Casa da Cidadania por iniciativa do vereador Jurandy Carvalho (PSDB), que tem um mandato muito voltado para valores sertanejos e rurais. Jurandyr vai exercer o segundo mandato a partir do próximo ano.

Natural de Recife, no estado de Pernambuco, Dr. Ed trabalhou na área de metalurgia como retificador de motores, quando veio para Feira de Santana, no ano de 1994. Conforme a justificativa do Projeto, esta foi apenas uma das diversas atividades registradas no currículo do futuro cidadão feirense. Formado em Teologia, com especialização em Psicanálise Clínica e em Psicologia da Educação, Dr. Ed tem atuação nas áreas da Educação Emocional e de Aconselhamento.

Conforme o vereador proponente da homenagem, Dr. Ed é também terapeuta familiar e consultor da rádio Princesa FM, de Feira de Santana, na área de Aconselhamento, no programa “Amor Sem Fim”. Além disso, é autor dos livros “Arte de Ser Feliz” e “Psicologia na Educação – Diálogo entre um louco, um filósofo e um psicanalista”.

Na música, o pernambucano é reconhecido por interpretar canções autorais mescladas com outras consagradas nas vozes de grandes estrelas do forró nordestino. A afinidade com este ritmo foi descoberta desde jovem, quando escutava canções na antiga radiola da sua mãe. Aos 14 anos, comprou o primeiro violão e, ao tempo em que se desenvolvia no aprendizado, experimentava os primeiros passos do processo de composição. Hoje, já em seu quinto CD, Dr. Ed “revigora a cena do arrasta-pé com uma marca muito própria e um suingue irresistível, informa o vereador, no projeto.