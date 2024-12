Semana do Teatro Oficina do Cuca vai até sábado,7

A Setoca 2024 (Semana do Teatro Oficina do Cuca), que este ano tem como tema “Porque o Teatro é essencial aos sonhos”, conta com uma programação de 30 espetáculos em 37 apresentações no Teatro Universitário, Teatro de Arena e Sala 09 do Cuca/UEFS, no centro de Feira de Santana, entre os dias 1 e 7 deste mês de dezembro.

O evento começou às 9h30 no domingo (1), no Teatro Universitário do Cuca, com os artistas mirins da Instituição se apresentando em um dia inteiro de espetáculos abordando a temática “Contos Africanos”, que visam a valorização e difusão da cultura dos povos da África.

A partir desta segunda-feira, segundo dia, a programação da SETOCA será noturna, a partir das 18h30. Na segunda-feira e na terça-feira, dia 2 e 3 , o palco será dos adolescentes. Já no dia 4 as turmas de teatro adulto entram em cena e as oficinas de aprofundamento em teatro darão um show nos dias 5 e 6. O evento será encerrado no dia 7 , a partir das 19h, com as turmas de aprofundamento em teatro.

“Um festival de teatro oficina é como pode ser chamada também a Setoca. Nela, uma reunião de saberes e afetos são compartilhados, o público de Feira já aguarda esse evento e comparece em peso ao Cuca para se emocionar e se divertir com os nossos espetáculos, em sete dias de uma maratona artística”, sintetiza a Coordenadora das Oficinas de Teatro do Cuca, Jacy Queiroz.

Dia 02/12/2024 (segunda-feira)

Ingresso solidário: 2 pacotes de floco de milho (que podem ser trocados por um ingresso para a programação do dia inteiro na bilheteria do Teatro a partir das 17h do dia 02/12)

18:30 – CONTOS AFRICANOS (Turma de Teatro Adolescer l)

Direção: Welber Oliveira

Classificação: Livre

Local: Teatro Universitário

19:30 – NO SERTÃO (Turma de Teatro Adolescente l)

Direção: Lion Guimarães

Classificação: Livre

Local: Teatro Universitário

19:30 – RODAS, COTIDIANO, CONSTRUÇÃO E CHICO (Turma de Criação de monólogos ll)

Direção: Fernando Souza

Classificação: 12 anos

Local: Sala 09

20:30 – O HOMEM QUE ENXERGAVA A MORTE (Turma de Teatro Adolescente l)

Direção: Marcos Machado

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Universitário

20:30 – RODAS, COTIDIANO, CONSTRUÇÃO E CHICO (Turma de Criação de monólogos ll)

Direção: Fernando Souza

Classificação: 12 anos

Local: Sala 09

21:30 – MALIKI (Turma de Teatro Adolescer ll)

Direção: Welber Oliveira

Classificação: Livre

Local: Teatro Universitário