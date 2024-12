Agricultura familiar e cultura nordestina movimentam a capital baiana até o dia 15

Prepare-se para vivenciar o melhor da agricultura familiar, cultura e gastronomia nordestina. A capital baiana será palco da 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, até o dia 15, no Parque Costa Azul. Com entrada gratuita e vista deslumbrante da orla marítima, o evento, já consolidado no calendário cultural e econômico da Bahia, promete ser a maior de todas as edições, reafirmando-se como referência nacional no setor.

Nesta edição especial, a feira abriga a III Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Sabores e Tradições do Nordeste, reunindo produtos e tradições dos nove estados nordestinos. São mais de 4 mil produtos à disposição do público, representando a diversidade e riqueza da produção da agricultura familiar e da economia solidária dessa região brasileira. Para os amantes de sabores marcantes, há opções de derivados do licuri, cajá, umbu, caju, cacau, além de diversos outros produtos, que resgatam a essência do rural baiano.

O evento conta com espaços temáticos, que valorizam as raízes culturais e gastronômicas do Nordeste, como duas praças gastronômicas oferecendo pratos típicos dos territórios baianos, o Restaurante do Empório da Agricultura Familiar e as Tendas Quilombola, Indígena e da Economia Solidária. O público também pode conhecer e adquirir produtos orgânicos na 2ª Feira Agroecológica da Bahia, um espaço dedicado a promover a produção sustentável e de qualidade.

A feira oferece ainda um espaço infantil para diversão das crianças e um ponto de adoção de animais. A programação musical conta com apresentações de artistas consagrados como Jau, Adelmario Coelho, Jeane Lima e Filhos de Jorge, com shows gratuitos.

Com um olhar voltado para a sustentabilidade, a coleta seletiva está presente para reduzir impactos ambientais, mantendo-se como um exemplo de evento ecologicamente responsável. Além de um ponto de encontro para troca de experiências, a feira tem um espaço de aprendizado, com uma programação técnica que inclui oficinas, encontros, workshops e seminários.

Realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-BA), a feira conta com o apoio de parceiros importantes como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e patrocínio do Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.