UnexMED promove I Congresso de Urgência e Emergência do Interior da Bahia

Discutir as inovações em urgência e emergência na área da saúde, aliando teoria à prática em cenários realistas, é o objetivo central do I Congresso de Urgência e Emergência do Interior da Bahia. Promovido pela UnexMED Feira de Santana, o evento será realizado nesta sexta-feira (6) e sábado (7) , no campus da instituição, Av. Artêmia Pires Freitas, s/n. A programação contará com renomados especialistas em Medicina de diversas cidades do Brasil e reunirá profissionais de saúde de toda a região em um ciclo de palestras e debates sobre os principais desafios e tendências do setor.

Como destaque, a conferência magna será conduzida pelo médico Dr. Gerson Pereira Júnior, coordenador dos Programas de Ensino de Urgência e Simulação da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), com o tema: “Simulação em Urgência e Emergência versus Segurança do Paciente”. As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo link disponível ao final do texto.

O congresso faz parte das comemorações pelos 20 anos de Educação Médica da UnexMED e tem o propósito de proporcionar um espaço para reflexões sobre os avanços tecnológicos e os novos paradigmas no cuidado à saúde. De acordo com o coordenador da UnexMED Feira de Santana e presidente do congresso, Dr. Rinaldo Barros (foto), o evento não é apenas uma celebração, mas também uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e explorar novas perspectivas sobre demandas complexas encontradas nos ambientes hospitalares.

“O I Congresso de Urgências e Emergências nasceu com a ideia de trazer um cenário de discussão necessário para os profissionais que atuam em Feira de Santana e regiões próximas. Trazer um especialista renomado nessa área, como é o do Dr. Gerson Júnior, permite explorar todo o conhecimento e habilidades que este especialista pode agregar para a nossa vida profissional. Este será um marco importante para o nosso curso e para todos os participantes”, afirmou.

Durante o evento, especialistas e professores da UnexMED abordarão temas relevantes, como o manejo da parada cardiorrespiratória na infância, as síndromes hipertensivas na gravidez e as emergências ginecológicas e obstétricas. Questões como violência sexual contra mulheres, emergências urológicas e hemorragias digestivas também estarão em pauta, destacando as melhores práticas e estratégias de atendimento.

Outros temas incluem o manejo de pacientes críticos, com foco nas prioridades desde a sala de emergência até a UTI, e discussões sobre emergências cirúrgicas. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar simulações realistas em cenários práticos, que enriquecerão ainda mais a troca de experiências e aprendizado.

Entre os palestrantes convidados, estão profissionais como Dra. Mirella Lola, Dra. Kamilla Tosta, Dra. Núbia Almeida, Dr. Flávio Machado, Dr. Reniel dos Santos e Dr. Lúcio Couto, entre outros grandes nomes da área.

Para o diretor-geral da UnexMED, Dr. Lino Sieiro, o congresso é uma forma de promover o aperfeiçoamento contínuo e valorizar os profissionais de saúde. “Promover e participar de eventos como este aprimora não somente a prática médica, mas também estimula e valoriza o profissional a buscar sempre o seu melhor na rotina da profissão”, destacou.